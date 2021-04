Plus de 1,2 M$ pour le recrutement et l'attraction de la main-d'oeuvre au Saguenay-Lac-Saint-Jean





SAGUENAY, QC, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec, accompagné de six partenaires, est fier d'annoncer que 1 252 500 $ contribueront à concrétiser la Stratégie régionale de recrutement et d'attraction de la main-d'oeuvre au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Cette entente sectorielle de développement vise à faire converger les efforts afin de réunir les conditions propices pour combler les besoins en main-d'oeuvre des entreprises de la région. La Stratégie et son plan d'action permettront d'agir afin d'intégrer sur le marché du travail les travailleurs disponibles et d'en attirer de nouveaux en provenance du Québec, du Canada et de l'international.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), Promotion Saguenay, les MRC de Lac-Saint-Jean-Est, du Domaine-du-Roy, du Fjord-du-Saguenay et de Maria-Chapdelaine ainsi que Développement économique 02 participent à cette initiative s'échelonnant jusqu'en 2024. Les organismes du milieu oeuvrant en matière d'emplois seront parties prenantes de cette stratégie.

Citations :

« Je suis fière de cette entente, car nous mobilisons nos forces afin de mettre en valeur notre belle région. La création d'outils pour le recrutement ainsi que la promotion de la qualité des emplois et de nos milieux de vie, autant au Québec qu'à l'international, permettront d'attirer de nouveaux travailleurs chez nous. Ils pourront ensuite être référés vers les services d'intégration et d'établissement durable de leur milieu pour maximiser leur taux de rétention. Au bout du compte, c'est nous tous qui en bénéficierons. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Les entreprises doivent pouvoir compter sur un personnel qualifié en plus de gérer en continu les enjeux concernant le recrutement et la rétention de la main-d'oeuvre. Cela est encore plus vrai actuellement alors que la pandémie impose des défis supplémentaires. Ainsi, la Stratégie annoncée aujourd'hui permettra d'échanger de l'information et d'expérimenter de nouvelles approches pour mieux répondre aux besoins des employeurs. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

« L'implication financière du gouvernement du Québec, des MRC de la région, de Développement économique 02 et de Promotion Saguenay afin de développer une stratégie régionale de recrutement et d'attraction de la main d'oeuvre pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean arrive au bon moment. Nous avons besoin de travailleurs et de travailleuses chez nous. Cette entente, qui prévoit 1,2 millions de dollars pour les trois prochaines années, sera un coup de main supplémentaire pour attirer des gens chez nous. »

Josée Néron, présidente du comité régional de sélection de projets du Soutien au rayonnement des régions du FRR et présidente de Promotion Saguenay

« Cette entente vient appuyer directement les MRC dans leur stratégie de soutien aux entreprises, qui sont grandement affectées par les enjeux liés à la main-d'oeuvre. Ainsi, en consolidant les forces de chacun, en visant une meilleure cohésion et efficacité, nous pourrons faire rayonner notre région pour combler les besoins des entreprises et également accueillir de nouveaux talents souhaitant venir s'établir ici. »

Yanick Baillargeon, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy et président de Développement économique 02

Faits saillants :

L'aide financière du MAMH s'élèvera à 1 million de dollars, alors que les MRC et Promotion Saguenay contribueront pour une somme de 42 500 $ chacun en argent et en temps de ressources. Développement économique 02 et d'autres partenaires verseront une somme équivalente à 40 000 $ en temps de ressources.

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité. Ce volet appuie la réalisation d'ententes et de projets de développement porteurs pour les régions, et ce, en fonction de leurs priorités respectives.

Liens connexes :

