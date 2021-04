Naissance de la Journée nationale des beaux-parents le 16 mai prochain





Une initiative de Valérie Roberts en collaboration avec le Réseau pour un Québec Famille

BROSSARD, QC, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Réseau pour un Québec Famille annonce la création de la Journée nationale des beaux-parents dont la première édition se tiendra le dimanche 16 mai prochain, journée qui conclura la Semaine québécoise des familles, qui se déroule cette année sous la thématique « Être là pour les familles ».

C'est lorsqu'elle a été à la rencontre de 19 femmes dans le cadre de l'écriture de son livre « La blonde de papa » (KO éditions, 2020) que l'idée d'une fête des beaux-parents a germé dans l'esprit de Valérie Roberts, chroniqueuse culturelle, animatrice et belle-maman des deux filles de son conjoint, Martin Juneau. La dernière année fut éprouvante pour les parents, mais on oublie souvent les beaux-parents, des membres importants de la famille moderne compte tenu qu'une famille sur six au Québec est recomposée (soit 16 % des couples résidant avec au moins un enfant de moins de 25 ans) 1.

Des démarches sont entamées auprès du ministère de la Famille pour faire désigner officiellement le 3e dimanche de mai en tant que Journée nationale des beaux-parents.

De plus, pour mieux pouvoir parler du rôle particulier de belle-mère ou beau-père, Valérie Roberts travaille en collaboration avec l'Office québécois de la langue française pour homologuer le terme belle-parentalité, de même que d'autres noms pour désigner le conjoint ou la conjointe du père ou de la mère d'un enfant. Communément, on désigne par le même nom les parents de son conjoint ou sa conjointe, donc cette similarité porte souvent à confusion.

« De nos jours, un beau-parent s'implique dans la vie et dans la logistique du quotidien de ses beaux-enfants... et souvent au même niveau qu'un parent biologique. Notre apport mérite d'être souligné et reconnu - nous aussi, nous le voulons notre collier en macaroni ou notre bricolage en ouates ! (rires) En créant une journée distincte pour les beaux-parents, ça n'engendre pas de sentiments conflictuels pour les enfants qui souhaitaient fêter leurs beaux-parents à la Fête des mères ou la Fête des pères... Les beaux-parents pourront maintenant être célébrés à leur juste valeur avec une journée propre à eux.

Source : Direction de la recherche, de l'évaluation et de la statistique du ministère de la Famille: Quelle famille? Volume 6, No. 2, Été 2018

Merci aussi au ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, et au gouvernement québécois d'apporter son appui à la création de cette journée et de reconnaître la réalité des familles recomposées. Une réalité très présente mais dont on discute encore trop peu! »

Valérie Roberts,

chroniqueuse culturelle, animatrice, auteure et belle-maman

« À l'occasion de la Semaine québécoise des familles, je salue la création de la Journée nationale des beaux-parents. Cette journée qui se tiendra annuellement chaque 3e dimanche de mai sera désormais une reconnaissance de la belle-parentalité. En plus de la fête des mères et des pères, la création de cette journée permettra de souligner le lien des enfants à leurs beaux-parents et du rôle significatif qu'ils peuvent aussi jouer dans leur vie et dans leur éducation. Bonne Semaine des familles! »

Mathieu Lacombe,

ministre de la Famille

« La Semaine des familles c'est l'occasion de célébrer toutes les réalités familiales. Le ministère et le Réseau ont été interpellés par l'enthousiasme contagieux de Valérie et ont saisi l'opportunité de reconnaître la contribution de nombreux adultes pour plus de 130 000 familles québécoises. »

Marie Rhéaume,

directrice du Réseau pour un Québec Famille

Pour célébrer les beaux-parents, les enfants sont invités à partager leur affection à leur égard sur les réseaux sociaux en utilisant les #fierbeaupère #fièrebellemère #fiersbeauxparents, et pourquoi pas, pour les plus jeunes, un beau bricolage, à l'instar de la fête des mères et des pères ! Les beaux-parents eux-mêmes sont aussi invités à partager des anecdotes avec les mot-clics.

Pour la journée du 16 mai, une table ronde virtuelle sur le sujet de la belle-parentalité animée par Valérie Roberts aura lieu, dont les invités et les détails seront annoncés sur ses pages Facebook et Instagram, de même que sur la page Facebook du Réseau pour un Québec Famille.

À propos du Réseau pour un Québec Famille

Le Réseau pour un Québec Famille regroupe des organismes nationaux soucieux de la situation des familles québécoises et provenant des secteurs suivants : communautaire, municipal, éducation, santé et services sociaux, syndical. Il est le promoteur de la Semaine québécoise des familles depuis 1995. Le Réseau est également porteur de l'initiative Concilivi, un Sceau de reconnaissance en conciliation famille-travail.

