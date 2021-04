Avis aux médias : Invitation à visiter le centre de vaccination contre la COVID-19 de CAE





MONTRÉAL, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - Les représentantes et représentants des médias sont invités à visiter le centre de vaccination de CAE, le premier du genre en entreprise à ouvrir ses portes au Québec.

Marc Parent, président et chef de la direction de CAE, et Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques, communications mondiales et responsabilité sociale d'entreprise, se rendront disponibles pour offrir une visite du centre et répondre aux questions des journalistes. Il sera aussi possible de réaliser des entrevues virtuelles.

Consignes pour participer à l'événement

Sur place, seulement deux caméras (camera pool) ainsi que deux photographes pour l'ensemble des médias seront autorisées.

Accréditation obligatoire

Pour participer, une accréditation préalable est obligatoire. Pour s'inscrire, les représentants des médias sont invités à écrire à : media@cae.com

Les caméramans et photographes désignés pour représenter l'ensemble des médias devront également obtenir leur accréditation par courriel avant de se présenter sur les lieux.

Événement : Invitation à visiter le centre de vaccination contre la COVID-19 de CAE



Date : Lundi 26 avril 2021



Heure : À partir de 13 h 30 (HE) (différentes plages horaires seront disponibles sous réservation)



Lieu : 8585, chemin de la Côte-de-Liesse

Saint-Laurent (Québec)

H4T 1G2

Le centre se situe à l'entrée 4 (à l'arrière de l'édifice). De la signalisation vous guidera vers les espaces de stationnement réservés aux clients du centre de vaccination.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot

SOURCE CAE INC.

Communiqué envoyé le 26 avril 2021 à 10:05 et diffusé par :