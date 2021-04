Le ministre Duclos fait valoir les investissements en matière de logement figurant dans le Budget de 2021





OTTAWA, ON, le 26 avril 2021 /CNW/ - Le budget de 2021 est le plan du gouvernement du Canada visant à finir la lutte contre la COVID-19 et à assurer une relance économique vigoureuse qui vise l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor du Canada et député de Québec, a rencontré plusieurs organismes en logement et en lutte à l'itinérance de Québec pour discuter des investissements en matière de logement figurant dans le document Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.

La récession causée par la COVID-19 constitue le repli économique le plus fort et le plus rapide depuis la Grande Dépression. Elle a touché de façon disproportionnée les travailleurs à faible revenu, les jeunes, les femmes et les Canadiens racisés. En ce qui concerne les entreprises, il s'agit d'une récession à deux vitesses, certaines ont trouvé des façons de prospérer et de croître, tandis que d'autres, surtout les petites entreprises, luttent toujours pour survivre. Le budget de 2021 est un investissement sans précédent visant à faire face aux blessures découlant de la récession causée par la COVID-19, à accorder la priorité aux gens, à créer des emplois, à faire croître la classe moyenne, à mettre les entreprises sur la voie d'une croissance durable et à s'assurer que l'avenir du Canada soit en bonne santé, ainsi que plus équitable, plus vert et plus prospère.

Les investissements visant à rendre le logement plus abordable pour les personnes les plus vulnérables, en plus des mesures visant à limiter la spéculation étrangère dans le marché du logement, permettront d'assurer que la relance économique est inclusive et aide un plus grand nombre de personnes à faire partie de la classe moyenne.

Le budget de 2021 propose de fournir un financement de 2,5 milliards de dollars supplémentaires sur sept ans à la Société canadienne d'hypothèques et de logement, comprenant ce qui suit :

Un financement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars pour l'Initiative pour la création rapide de logements afin de répondre aux besoins urgents des Canadiens vulnérables en leur fournissant un logement abordable adéquat sans tarder. Au moins 25 % de ces fonds seront consacrés à des projets de logement pour les femmes. Dans l'ensemble, ce nouveau financement permettra d'ajouter un minimum de 4 500 nouvelles unités abordables à l'offre de logements du Canada , en plus des 4 700 unités déjà financées dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020 dans le cadre d'un investissement de 1 milliard de dollars. La première version de cette initiative a notamment permis de créer 27 unités de logement à Québec, notamment par le projet de rénovation et de préservation du Presbytère Saint-Joseph dans le quartier Saint-Sauveur .





Un financement de 315,4 millions de dollars sur sept ans par l'intermédiaire de l'Allocation canadienne pour le logement, pour accroître le soutien financier direct aux femmes à faible revenu fuyant la violence et leurs enfants afin de les aider à payer leur loyer.





Un financement de 118,2 millions de dollars sur sept ans dans le cadre de l'Initiative fédérale de logement communautaire, pour appuyer les fournisseurs de logements communautaires qui offrent des logements à long terme à un grand nombre de nos plus vulnérables.

La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens, surtout pendant cette troisième vague agressive du virus et de ses variants, demeure la priorité absolue du gouvernement du Canada. La distribution des vaccins est en cours partout au Canada, soutenue par le gouvernement fédéral dans chaque province et territoire. Le budget de 2021 investit dans le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie au Canada afin de renforcer la capacité de fabrication de vaccins au Canada et prévoit de mettre en place des normes nationales pour les soins de longue durée et les services de santé mentale.

Le budget de 2021 est un plan visant à offrir une passerelle aux Canadiens et aux entreprises canadiennes pendant la crise et à assurer une relance vigoureuse. Il s'agit d'un plan visant à stimuler la croissance économique, à assurer la participation des femmes dans la population active et à offrir à chaque enfant du Canada le meilleur départ qui soit dans la vie. Ce plan réduira, en moyenne, de 50 % les frais pour les parents d'ici 2022, dans le but d'atteindre des frais de 10 $ par jour en moyenne d'ici 2025-2026, pour toutes les places en garderie réglementées au Canada. Il propose de prolonger les mesures de soutien aux entreprises et au revenu jusqu'à l'automne et de faire des investissements en vue de créer des emplois et d'aider les entreprises de l'ensemble de l'économie à revenir en force. Il appuiera près de 500 000 nouvelles possibilités de formation et d'emploi, y compris 215 000 possibilités pour les jeunes, apportera du soutien pour les entreprises dans les secteurs les plus touchés, comme le tourisme, les arts et la culture, et accélérera les investissements et la transformation numérique des petites et moyennes entreprises. Le budget de 2021 est un plan qui met le gouvernement sur la bonne voie pour respecter son engagement de créer un million d'emplois d'ici la fin de l'année.

La situation financière du Canada était solide lorsque la pandémie a frappé. Cette situation a permis au gouvernement de prendre des mesures rapides et décisives, de soutenir les gens et les entreprises et d'être bien placé pour faire des investissements sans précédent dans la relance.

« Avec le Budget 2021, le gouvernement du Canada ne se contente pas de bâtir l'avenir, mais répond dès maintenant aux besoins les plus urgents des Canadiens. Ce budget est axé sur les investissements et les progrès réels grâce à un plus grand nombre de logements abordables, des services de garde d'enfants de haute qualité, un environnement sain et un plan pour rebâtir l'économie et créer davantage de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor et député de Québec

Le budget de 2021 propose des investissements de 101,4 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes :





qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes : Établir un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en partenariat avec les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, qui aidera toutes les familles à avoir accès à des services de garde d'enfants abordables, souples et de haute qualité, peu importe où elles vivent, de sorte qu'elles ne soient plus accablées par les coûts élevés des services de garde d'enfants. Le budget propose de nouveaux investissements totalisant jusqu'à concurrence de près de 30 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. En combinaison avec les investissements précédents annoncés, au moins 9,2 milliards de dollars par année en permanence seront investis dans la garde des enfants, à compter de 2025-2026.







Prolonger les mesures de soutien d'urgence afin de favoriser la transition des Canadiens et des entreprises du pays jusqu'à la relance, y compris :







Prolonger la Subvention salariale d'urgence du Canada , la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer et la mesure de soutien en cas de confinement jusqu'au 25 septembre 2021.





, la Subvention d'urgence du pour le loyer et la mesure de soutien en cas de confinement jusqu'au 25 septembre 2021.



Prolonger le nombre de semaines admissibles au soutien au revenu important pour les Canadiens, comme la Prestation canadienne de la relance économique et la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants.







Prolonger les prestations de maladie de l'assurance-emploi, les faisant passer de 15 à 26 semaines.







Bonifier la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans et plus afin de leur assurer une meilleure sécurité financière.







Appuyer les petites et moyennes entreprises dans le cadre de plusieurs programmes de transformation, comme :







Un nouveau programme canadien d'adoption du numérique qui aidera plus de 160 000 entreprises à assumer le coût de nouvelles technologies et leur fournira les conseils dont elles ont besoin pour tirer le meilleur parti des nouvelles technologies, avec l'aide de 28 000 jeunes Canadiens qui seront formés pour travailler avec elles.









La possibilité pour les petites entreprises canadiennes de procéder à la passation en charges d'un montant pouvant aller jusqu'à 1,5 million de dollars en investissements en capital dans un vaste éventail d'actifs, notamment la technologie numérique et la propriété intellectuelle. Il s'agit d'un investissement supplémentaire de 2,2 milliards de dollars dans la croissance des entrepreneurs canadiens au cours des cinq prochaines années.







Revitaliser le secteur du tourisme grâce à un financement de 1 milliard de dollars pour aider les entreprises touristiques à se rétablir et pour appuyer les festivals et les événements culturels qui offrent des emplois et une croissance dans bon nombre de nos villes et communautés.







Appuyer les femmes, les Canadiens noirs et d'autres entrepreneurs sous-représentés qui font face à des obstacles au démarrage et à la propriété d'entreprises grâce à un investissement de 300 millions de dollars visant à améliorer des initiatives, comme le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires et la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.







Établir un salaire minimum fédéral de 15 $.







Bonifier l'Allocation canadienne pour les travailleurs, ce qui aidera environ un million de Canadiens de plus et qui permettra de sortir près de 100 000 personnes de la pauvreté; cela se traduira par un soutien supplémentaire de 8,9 milliards de dollars sur six ans pour les travailleurs canadiens à faible revenu.







Aider à construire, à réparer et à appuyer 35 000 logements abordables pour les Canadiens vulnérables grâce à un investissement de 2,5 milliards de dollars et à une réaffectation de 1,3 milliard de dollars en fonds existants.







Investir 17,6 milliards de dollars dans une relance verte, ce qui permettra d'aider le Canada à atteindre son objectif de conserver 25 % de ses terres et de ses océans d'ici 2025, à dépasser ses objectifs figurant dans l'Accord de Paris sur les changements climatiques, à réduire les émissions de 36 % en deçà des niveaux de 2005 d'ici 2030 et à mettre le pays sur la voie de réaliser l'objectif d'émission net zéro d'ici 2050.





à atteindre son objectif de conserver 25 % de ses terres et de ses océans d'ici 2025, à dépasser ses objectifs figurant dans l'Accord de sur les changements climatiques, à réduire les émissions de 36 % en deçà des niveaux de 2005 d'ici à mettre le pays sur la voie de réaliser l'objectif d'émission net zéro d'ici 2050.

Combler les écarts entre les peuples autochtones et non autochtones, appuyer des communautés autochtones saines, sûres et prospères et favoriser une réconciliation significative avec les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse grâce à un investissement sans précédent de plus de 18 milliards de dollars.

