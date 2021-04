Clean Power Capital transfère son référencement vers la NEO Bourse





La Neo Bourse inc. ("NEO Bourse" ou "NEO") a le plaisir d'annoncer que Clean Power Capital Corp. ("Clean Power"), précédemment référencé sur la Bourse des valeurs canadiennes, est passé sur la NEO Bourse. Clean Power est désormais négociable sur NEO sous le mnémo NEO:MOVE.

La principale filiale de Clean Power, PowerTap Hydrogen Fueling Corp., s'attèle à utiliser sa technologie brevetée de production d'hydrogène en vue de construire un réseau de stations-service à hydrogène bleu aux États-Unis afin de répondre à la croissance anticipée des ventes de véhicules à hydrogène.

"Clean Power a le plaisir de se référencer sur la NEO Bourse, qui promeut l'innovation et les processus orientés sur la croissance, ce qui nous permet de toucher une communauté plus vaste d'investisseurs institutionnels et particuliers", déclare Raghu Kilambi, CEO de Clean Power Capital Corp. "Tout en travaillant activement au développement de nos stations-service à hydrogène et à l'identification de nouveaux partenariats stratégiques pour renforcer notre présence dans le secteur, nous renouvelons notre engagement envers la communauté des investisseurs en matière de valorisation actionnariale pérenne."

Avec le lancement d'aujourd'hui sur la NEO Bourse, Clean Power est la dernière d'une longue série d'entreprises à avoir migré vers NEO.

"Le passage d'une plateforme junior à une bourse non spéculative est une opération stratégique soigneusement exécutée par Clean Power", remarque Jos Schmitt, président et CEO de NEO. "Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Clean Power à la NEO Bourse, où elle bénéficiera d'une visibilité accrue, de solutions de liquidité uniques, et d'un accès élargi aux capitaux afin de continuer à saisir les meilleures opportunités du secteur des énergies renouvelables."

Les investisseurs peuvent négocier leurs actions NEO:MOVE via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers à service complet. NEO référence plus de 125 cotations d'entreprise et FNB, et représente près de 15 pour cent du volume total négocié au Canada. Cliquez ici pour un aperçu complet de toutes les valeurs cotées sur NEO.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la plateforme de l'économie de l'innovation au Canada qui réunit les investisseurs et les leveurs de fonds dans un environnement équitable, liquide, efficace et orienté sur les services. Pleinement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et offre un accès égalitaire à la négociation de tous les titres cotés au Canada. NEO est une plateforme non spéculative référençant de grandes entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse qui favorise la confiance des investisseurs, une liquidité de qualité et une sensibilisation approfondie, notamment un libre accès aux données du marché.

À propos de Clean Power Capital Corp.

Clean Power est une société d'investissement spécialisée dans les sociétés privées et publiques évoluant dans divers secteurs, en particulier dans les énergies renouvelables et la santé. La société se concentre notamment sur les opportunités de placements à haut rendement, la capacité à générer un taux raisonnable d'appréciation de capital, et la recherche de liquidités via ses investissements.

