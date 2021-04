Amplitude dévoile le premier système d'optimisation numérique du secteur





Amplitude présente aujourd'hui le premier système d'optimisation numérique du secteur, qui permet de gérer, mesurer et optimiser la valeur commerciale de l'innovation des produits numériques. En s'appuyant sur sa gamme leader sur le marché de solutions d'analyse pour produits numériques, Amplitude annonce également la disponibilité générale de son nouveau produit de personnalisation, Amplitude Recommend. Recommend est la première solution de personnalisation mettant à profit les données comportementales des clients dans les modèles de produits numériques et de machine learning afin de déterminer quels comportements génèrent le meilleur résultat commercial, comme la conversion d'achat ou la taille moyenne des commandes. Le système adapte ensuite chaque expérience individuelle en fonction de ces informations dans le but de maximiser le résultat escompté.

Le monde se tourne vers le tout digital, avec des produits numériques au coeur des projets d'innovation. Selon un rapport IDC de 2021, d'ici 2023 plus de 500 millions d'applications et services numériques seront développés et déployés ? une explosion d'applications en à peine deux ans qui sera égale au total développé durant les 40 précédentes années. Malgré cela, même avec le numérique à l'avant-garde de l'innovation, les entreprises n'ont pas la capacité suffisante pour relier leurs produits à des résultats commerciaux mesurables, comme les revenus et la valeur du cycle de vie. Amplitude est le premier système unifié reliant les produits aux résultats commerciaux et procurant à chaque équipe une visibilité et des données communes, pour leur permettre de répondre à la question stratégique: « En quoi nos produits numériques stimulent notre activité? »

Amplitude Digital Optimization System aide les équipes numériques, y compris les divisions produit, marketing, ingénierie et autres, à comprendre dans les moindres détails les comportements des clients dans le produit numérique, à prédire quelles fonctionnalités et actions se traduisent en résultats commerciaux, et à adapter chaque expérience en temps réel pour maximiser son impact commercial. Les clients d'Amplitude font partie des marques les plus appréciées et reconnues de la planète, notamment des sociétés numériques à la tête de secteurs entiers, ou encore des marques centenaires qui se repensent grâce au numérique.

« Lorsque nous avons lancé Amplitude, nous nous sommes fixé comme objectif d'aider chaque entreprise à construire de meilleurs produits numériques grâce à la compréhension de leurs interactions avec leurs utilisateurs », déclare Spenser Skates, PDG et cofondateur d'Amplitude. « Aujourd'hui, cette vision n'a jamais été aussi importante dans un monde où le numérique est synonyme de survie commerciale. Nous n'avons pas besoin d'autres "expériences numériques" sous forme de fonctionnalités et de contenus mesurés par le nombre de clics et le trafic d'un site internet. L'heure est à une nouvelle approche. Les vainqueurs de la prochaine ère seront les entreprises qui comprennent leurs clients et utilisent ces informations pour transformer les expériences là-même où la valeur est créée : au niveau du produit numérique. C'est pour cela que nous avons élaboré le Digital Optimization System. Avec Amplitude, chaque entreprise a l'opportunité d'être un disrupteur numérique. »

Le système d'optimisation numérique d'Amplitude unifie les données, l'analyse, et les infrastructures requises pour comprendre en détail quels comportements client conduisent à des résultats commerciaux ; et pour transformer rapidement et intelligemment chaque expérience en fonction de ces informations. Les éléments et innovations clés sont les suivants :

? Amplitude Behavioral Graph est le cerveau du système. Il s'agit de la base de données la plus vaste, rapide et intelligente de comportements client, construite pour la complexité des produits numériques modernes. Son moteur de requêtes natif et ses algorithmes de machine learning mettent en corrélation chaque action individuelle prise dans chaque produit numérique pour comprendre et prédire quels comportements sont des indicateurs de résultats, comme l'engagement, la rétention et la fidélisation.

? Real-Time Data Management est le fondement du système, intégrant pipelines de données, identification des identités et gouvernance des données pour garantir que les données sont complètes, fiables et sécurisées. Les nouveaux flux de vérification proactive des données améliorent considérablement la qualité des données, tout en réduisant nettement la durée consacrée à la planification et à la résolution des problématiques liées aux données. Amplitude détecte les anomalies de données, les événements inattendus, et les taxonomies incomplètes pour vous permettre de les corriger rapidement.

? Amplitude Analytics est la solution leader de l'analyse des produits numériques basée sur les classifications d'utilisateurs G2, fournissant ainsi directement les données comportementales aux équipes numériques pour qu'elles obtiennent des réponses et partagent instantanément leurs conclusions. Par exemple, Amplitude Analytics peut vous dire quelles actions sont les meilleurs prédicteurs de rétention ou de perte de clients, et quels comportements sont à l'origine d'une dégradation de la conversion. Les nouvelles capacités de reporting exécutif apportent à chaque équipe numérique et dirigeant d'entreprise des données et une visibilité communes.

? Amplitude Recommend est le premier moteur de personnalisation en libre-service doté de machine learning, de données comportementales et d'analyses de produits. Avec Recommend, chaque équipe marketing et produit numérique peut fournir des expériences produit au moment de l'impact commercial, qui sont personnalisées en fonction de chaque utilisateur, sans l'intervention des scientifiques d'ingénierie ou de données. Avant Amplitude Recommend, seules les entreprises natives du numérique disposant de vastes ressources en sciences des données étaient en mesure de mettre sur pied des expériences adaptées en temps réel en fonction de chaque comportement passé et anticipé du client. Avec Recommend, le même niveau de personnalisation comportemental devient immédiatement accessible à chaque entreprise.

« Fournir une expérience plus pertinente grâce à la personnalisation est un moteur clé de croissance, mais les approches manuelles et démographiques traditionnelles ne parviennent pas à échelle. Une entreprise peut avoir des millions de combinaisons de clients, de contenus, et d'offres. Il est tout simplement impossible de savoir exactement quelle expérience présenter à chaque client sans machine learning », déclare Justin Bauer, VP exécutif en charge des produits chez Amplitude. « Avec Amplitude Recommend, nous intégrons pour la première fois les données comportementales et le machine learning à la personnalisation. Nous pensons qu'il s'agit là de la clé pour éliminer les obstacles à la personnalisation, à échelle, sans nécessiter une abondance de ressources techniques onéreuses. »

« Ces deux dernières années, Amplitude s'est imposé pour jouer un rôle intégral dans les efforts qui ont permis à Culture Trip de devenir une organisation davantage axée sur les données. L'interface intuitive et le pipeline de données quasiment en temps réel ont placé les données entre les mains des décideurs de l'entreprise, exactement au moment où ils en avaient besoin. Cela a débouché sur une culture de l'expérimentation, dans laquelle les fonctionnalités, contenus et campagnes promotionnelles peuvent être mesurés et optimisés en continu, avec une intervention minime de nos équipes responsables des données. Ces solutions ont libéré du temps pour réaliser des analyses multisources détaillées qui ne sont pas possibles en libre-service. Cette approche est synonyme d'un volume plus important de données au niveau tactique et stratégique », déclare Andy Jones, responsable des perspectives et analyses commerciales chez Culture Trip.

En s'appuyant sur Amplitude Behavioral Graph, Recommend adapte et personnalise intelligemment chaque expérience client, en temps réel et pour chaque produit et point de contact numérique, en fonction de leur comportement ou du comportement des clients qui agissent de manière similaire. Les algorithmes de machine learning et les modèles prédictifs permettent aux équipes de comprendre les facteurs influant sur des résultats spécifiques. Par exemple, le service de gaming Jumbo Interactive a utilisé Amplitude pour comprendre les préférences de clients ayant récemment effectué des achats. Avec Recommend, la société a instantanément créé des recommandations de style Amazon sur l'ensemble des canaux en fonction et personnalisées selon les comportements de chaque utilisateur, générant ainsi une hausse de 158% du total des achats.

Amplitude est LE système d'optimisation numérique. En s'appuyant sur Amplitude Behavioral Graph, le Digital Optimization System permet aux organisations de prédire quelle combinaison de fonctionnalités et d'actions se traduit en résultats commerciaux - depuis la fidélisation jusqu'à la valeur du cycle de vie - et adapte intelligemment chaque expérience en temps réel sur la base de ces informations. Amplitude est le cerveau derrière plus de 45 000 produits numériques déployés chez plus de 1 000 entreprises clientes (dont 23 figurent au Fortune 100) pour les aider à innover de manière plus rapide et intelligente en répondant à la question stratégique: « En quoi nos produits numériques stimulent notre activité? ». Plus d'informations sur www.amplitude.com.

