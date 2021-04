Maîtres de notre avenir, 29e Congrès du SFPQ - Christian Daigle, réélu président général du SFPQ





QUÉBEC, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - Christian Daigle a été réélu par acclamation à la tête du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), et ce, pour les trois prochaines années. Ce sera un second mandat à la présidence du SFPQ pour monsieur Daigle, qui avait été élu une première fois au Congrès de 2016. Cette élection s'est déroulée dans le cadre du 29e Congrès du SFPQ et qui se poursuit en mode virtuel jusqu'à mercredi.

Cette élection par acclamation signifie une grande marque de confiance de la part des membres pour monsieur Daigle. « J'entends poursuivre le travail amorcé à la présidence générale avec la même ardeur afin que nous défendions avec acharnement l'intégrité de nos services publics. De cette manière, notre organisation syndicale contribue non seulement à défendre les conditions de travail de nos membres, mais également les services offerts à toutes les citoyennes et à tous les citoyens du Québec », a commenté monsieur Daigle.

Par ailleurs, les délégations votantes ont procédé à l'élection des membres de l'Exécutif national qui auront la responsabilité de veiller à la bonne marche du Syndicat jusqu'en 2024, ainsi que pour les membres du Comité national des femmes et du Comité national des jeunes. Tous les membres de l'Exécutif national sortant, qui sollicitaient un nouveau mandat, ont été reconduits dans leurs fonctions.

Les résultats des élections aux différents postes sont les suivants :

Présidence générale : Christian Daigle Secrétaire générale : Martine Duchesne Trésorerie générale : Benoit Malo 1re vice-présidence : Maryse Rousseau 2e vice-présidence : Patrick Audy 3e vice-présidence : Jean-François Sylvestre 4e vice-présidence : Nathalie Garvin

Sous le thème « Maîtres de notre avenir », le 29e Congrès du SFPQ est l'occasion pour les militantes et les militants du SFPQ de déterminer les grandes orientations qui guideront les actions du Syndicat au cours des trois prochaines années. Tout au long de cette importante instance démocratique, les 450 représentantes et représentants du SFPQ débattront des idées et des solutions visant à apporter un vent de fraîcheur à la fonction publique québécoise, tout en défendant les intérêts de ses membres. Parmi les sujets abordés, on retrouve :

La transformation numérique de l'État,

Le télétravail,

La santé psychologique des membres,

Les changements climatiques,

L'élaboration prochaine d'états généraux sur l'avenir de la fonction publique et parapublique.

Le SFPQ est un syndicat indépendant regroupant environ 40 000 membres à travers le Québec, dont quelque 30 000 d'entre eux sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 26 000 employés de bureau et techniciens et environ 4 000 ouvriers travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

SOURCE Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Communiqué envoyé le 26 avril 2021 à 09:28 et diffusé par :