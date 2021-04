Amplitude lance le premier écosystème d'optimisation numérique





Amplitude, LE système d'optimisation numérique, a dévoilé aujourd'hui Amplitude Partner Ecosystem, le premier programme du secteur à rassembler plus de 40 partenaires fondateurs afin d'aider les clients à accélérer et à optimiser leurs stratégies d'innovation de produits et de transformation numérique.

« De nos jours, les entreprises ont deux options : prendre part à la révolution numérique ou voir leurs activités compromises par l'avènement du digital. Les produits numériques occupent désormais une place de choix dans les stratégies d'innovation et exigent de nouvelles approches et solutions pour optimiser et accélérer la création de valeur », a déclaré Lisa Hopkins, Vice-Présidente des partenariats chez Amplitude. « Notre écosystème rassemble un réseau de partenaires en première ligne dans la révolution numérique, pour que chaque entreprise puisse aisément élaborer les stratégies numériques appropriées et transformer les expériences. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec notre réseau partenaire et de l'étendre pour soutenir nos clients dans leur odyssée numérique. »

Pour les partenaires, rejoindre l'Amplitude Partner Ecosystem signifie accéder à un ensemble de ressources et d'avantages, dont les programmes de certification, de formation et d'expertise technique d'Amplitude, ainsi qu'à des débouchés commerciaux conjoints, ce qui facilite plus que jamais l'élaboration et l'offre de solutions novatrices capables de résoudre les problèmes des clients et de faire naître de nouvelles opportunités d'affaires. Plus de 40 partenaires ont rejoint l'écosystème en tant que membres fondateurs, l'objectif étant que de nouveaux partenaires viennent régulièrement en gonfler les rangs. Les partenaires se classent en deux catégories :

Les partenaires de solution : Amplitude s'associe à un réseau d'agences numériques, de cabinets de conseil et d'intégrateurs de systèmes internationaux afin de proposer une stratégie de transformation opérationnelle, de bonnes pratiques et une assistance à la mise en oeuvre technologique. Parmi les membres fondateurs partenaires de solution figurent Accenture, Converteo, Phiture et ConsultMyApp.

Les partenaires d'intégration technologique: l'écosystème comprend des intégrations technologiques couvrant seize catégories de logiciels afin d'élaborer et d'offrir des processus d'engagement client de bout en bout. Les domaines couverts par les membres fondateurs partenaires d'intégration sont:

L'automatisation du marketing : les intégrations à l'aide de technologies marketing, dont Braze, Airship et Iterable, permettent d'exploiter les données comportementales d'Amplitude pour aider les équipes marketing à lancer des campagnes plus ciblées et personnalisées et à comprendre comment leur engagement influence les mesures commerciales telles que la rétention et la fidélité.

L'attribution : Amplitude s'intègre aux technologies d'attribution, dont Branch, AppsFlyer et Singular, pour combiner les données d'attribution aux données comportementales, obtenir des analyses de campagnes plus granulaires et optimiser les retours sur investissements marketing.

Les plateformes de données client (CDP ou Customer Data Platform) : Amplitude s'intègre aux CDP, dont Segment et mParticle, pour aider les équipes de développement produit et d'analyse à sonder plus aisément les données des CDP et à obtenir des informations plus rapidement.

« Nous sommes très heureux d'aider les clients d'Amplitude à placer les analyses comportementales et de données au coeur de leur stratégie produit numérique grâce à notre équipe de conseillers agréés », a déclaré Pierre-Adrien Lair, responsable des analyses chez Converteo.

« Amplitude est un partenaire exceptionnel et un élément essentiel de l'écosystème de croissance ; ils disposent d'un produit extraordinaire et chez Phiture, nous sommes bien placés pour le savoir. Phiture aide les éditeurs d'applications à utiliser Amplitude au maximum de ses capacités pour en tirer des informations exploitables et mesurer l'impact des initiatives de croissance par rapport aux KPI les plus importants. Phiture apporte son expertise en matière de gouvernance de données, Product Intelligence et marketing de la croissance alors qu'Amplitude met à disposition sa solution d'analyse d'informations de pointe, dotée d'excellentes capacités d'intégration à d'autres outils de la pile marketing tout en suivant les besoins en constante évolution du marché », a affirmé Andy Carvell, partenaire et cofondateur du cabinet de conseil en croissance mobile Phiture.

Aujourd'hui, Amplitude a également dévoilé le premier système d'optimisation numérique du secteur, un système unifié visant à aider les entreprises à allier innovation produit numérique et résultats commerciaux, tout en répondant à la question stratégique : « Comment nos produits numériques stimulent-ils notre activité ? »

Pour en savoir plus sur l'écosystème d'optimisation numérique et rejoindre le programme de partenariat d'Amplitude, rendez-vous sur amplitude.com/partners.

À propos d'Amplitude

Amplitude est LE système d'optimisation numérique. Basé sur le graphique comportemental exclusif d'Amplitude, le système d'optimisation numérique permet aux organisations de visualiser et prévoir quelles combinaisons de caractéristiques et d'actions se concrétisent en résultats opérationnels ? de la fidélité à la lifetime value ? et d'adapter judicieusement chaque expérience en temps réel en fonction de ces informations. Amplitude est à l'origine de plus de 45 000 produits numériques appartenant à plus de 1 000 clients commerciaux, dont 23 faisant partie du classement Fortune 100, et qu'elle aide à innover de manière plus rapide et efficace en répondant à la question stratégique : « Comment nos produits numériques stimulent-ils notre activité ? » Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.amplitude.com.

