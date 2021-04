Clôture de la 129e Foire de Canton avec un nombre record de pays acheteurs, renforçant ainsi le commerce mondial





GUANGZHOU, Chine, 26 avril 2021 /PRNewswire/ -- La 129e Foire de l'importation et de l'exportation en Chine (Foire de Canton) a fermé ses portes le 24 avril avec des acheteurs provenant de 227 pays, un record, offrant ainsi une plateforme commerciale efficace aux acheteurs mondiaux pour trouver des produits innovants chinois.

La Foire a organisé 44 activités « Promotion sur le cloud » dans 32 pays et régions du monde, et a établi des partenariats avec 10 institutions industrielles et commerciales, dont la Chambre de commerce chinoise du Brésil (CCCB) et la Chambre de commerce international du Kazakhstan en signant un accord en ligne, ce qui lui a permis d'élargir encore son réseau pour aider les acheteurs à accéder aux entreprises chinoises.

Xu Bing, porte-parole de la Foire de Canton et directeur général adjoint du China Foreign Trade Centre, a déclaré : « La Foire de Canton a stimulé le développement du commerce international et même de l'économie mondiale. La valeur de la Foire de Canton réside dans ses services innovants qui peuvent promouvoir la coopération commerciale entre la Chine et le monde. Il s'agit notamment de fournir des ressources fiables aux fournisseurs et aux acheteurs et d'offrir des informations complètes à l'industrie. »

La 129e Foire de Canton a permis aux acheteurs de communiquer directement avec plus de 800 entreprises et pôles industriels clés chinois par le biais d'événements de mise en relation : cela a été le cas pour le groupe russe X5, le groupe indonésien Kawan Lama et l'américain Kroger, et pour des activités de promotion de pôles industriels comme les jouets de Shantou, le petit électroménager du Guangdong, le textile du Zhejiang et l'industrie alimentaire du Shandong.

26 000 exposants ont téléchargé plus de 2,76 millions de produits, soit une augmentation de 290 000 par rapport au dernier salon, dont 840 000 nouveaux produits et 110 000 produits intelligents. Ces nouveaux produits fabriqués avec une technologie révolutionnaire attestent de la vitalité des entreprises chinoises dans le domaine de l'innovation et une image flambant neuve des entreprises et des marques chinoises dans le monde.

Le site web de la Foire a été visité 35,38 millions de fois avec 6,87 millions de visites des halls d'exposition virtuels, dont 100 000 visites des 2 662 stands de réalité virtuelle. Les diffusions en direct ont été regardées 880 000 fois, avec des vues par diffusion en direct qui ont augmenté de 28,6 % grâce aux sources fournies par la Foire pour aider les exposants à interagir efficacement avec leurs acheteurs ciblés et à mieux comprendre leurs marchés.

Outre sa coopération avec des partenaires nationaux et internationaux, la Foire a facilité un processus de négociation et d'approvisionnement à guichet unique pour les acheteurs lorsqu'ils traitent avec des entreprises en Chine, offrant des services de financement, d'inspection et de certification de qualité, de logistique et de transport.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1495914/1.jpg

