Tier1 fait l'acquisition de Satuit Technologies pour améliorer les capacités de CRM côté achat





TORONTO et NEW YORK, 26 avril 2021 /CNW/ - Tier1 Financial Solutions, un important fournisseur de solutions de gestion des relations avec la clientèle (« CRM »), de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent et de prévention de la fraude, a fait l'acquisition de Satuit Technologies, Inc., un chef de file mondial des solutions logicielles de CRM pour la gestion des actifs. L'acquisition permet à Tier1 d'accélérer son expansion du côté achat et d'accroître sa présence mondiale. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

L'acquisition souligne l'engagement continu de Tier1 à l'égard de la numérisation de l'ensemble du flux de travail des relations avec les clients pour les entreprises des marchés financiers, des services bancaires d'investissement et de la gestion des investissements, allant des grandes entreprises aux petites entreprises en démarrage. Le portefeuille croissant de solutions de transformation numérique et d'automatisation de Tier1 joue un rôle clé dans l'optimisation de l'engagement des clients. Il permet l'augmentation de l'efficacité opérationnelle et la réduction des risques dans un paysage de l'industrie de plus en plus virtuel et axé sur la technologie.

L'ajout de la CRM de Satuit et de sa solution de portail à l'investissement pour la gestion d'actifs et la gestion de patrimoine côté achat complète la solide plateforme de CRM côté vente de Tier1 pour les marchés financiers et les services bancaires d'investissement. Avec cette acquisition, la gamme de produits Tier1 s'étend maintenant à une CRM autonome et rentable conçue spécifiquement pour les besoins des entreprises côté acheteur.

« L'acquisition de Satuit nous permet non seulement d'accélérer notre expansion du côté achat grâce à la CRM et à la solution de portail à l'investissement de bout en bout de Satuit, mais celle-ci vient aussi enrichir notre précieux écosystème de banques et de sociétés axées sur les ventes, a déclaré Jiro Okochi, PDG de Tier1 Financial Solutions. Nous avons hâte d'investir dans le produit Satuit et d'offrir une excellente expérience client. »

« Le secteur de la CRM pour la gestion des actifs est en transition et en consolidation depuis plusieurs années, a déclaré Karen Maguire, PDG et fondatrice de Satuit. Cette acquisition est tout à fait logique sur le plan stratégique, compte tenu de l'accent mis par Tier1 sur l'augmentation de la pénétration du volet achat et du solide parcours de gestion des actifs et du patrimoine de Satuit. Nous sommes ravis de nous joindre à l'équipe de Tier1 et nous avons hâte de tirer parti des nombreux avantages que procurera cette acquisition. »

Le modèle de produit original de TIer1 annoncé à la fin de l'année dernière, combiné à l'acquisition d'Alessa en janvier, et l'acquisition de Satuit placent Tier1 dans une excellente position pour fournir aux clients un ensemble de solutions vraiment uniques qui comprend des systèmes CRM axés sur l'achat et la vente, le portail à l'investissement, la connaissance de la clientèle, ainsi que des capacités de lutte contre le blanchiment d'argent et de détection des fraudes.

La structure actuelle de l'organisation Tier1 restera inchangée, avec ses deux divisions opérant en tant qu'unités opérationnelles indépendantes sous Manish Patel, chef d'exploitation de CRM et Andrew Simpson, chef d'exploitation de la Conformité, respectivement. Karen Maguire continuera d'exercer ses fonctions de PDG de Satuit et relèvera directement de Jiro Okochi.

À PROPOS DE TIER1 FINANCIAL SOLUTIONS

Tier1 Financial Solutions est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion des relations clients (CRM), de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent et de prévention de la fraude. Le portefeuille de solutions de transformation numérique de Tier1 permet à ses clients d'optimiser l'engagement des clients, d'accroître l'efficacité opérationnelle et de réduire le risque associé à la conformité réglementaire. Digne de la confiance de plus de 300 entreprises et de près de 20 000 utilisateurs dans le monde, Tier1 offre des expériences optimisées du flux de travail, des renseignements suscités et une vue centralisée des interactions avec les clients qui stimulent les engagements générateurs de revenus. Répondant aux besoins uniques des marchés financiers, des services bancaires d'investissement, de la gestion des investissements et des professionnels, Tier1 fait progresser les relations avec les clients et les flux de travail grâce à des informations basées sur les données sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Cette approche favorise la conformité, la collaboration, la transparence et la communication. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site?www.tier1fin.com.

À PROPOS DE SATUIT TECHNOLOGIES, INC.

Satuit Technologies, Inc. est le principal fournisseur de CRM, de rapports et de portails pour les marchés de la gestion d'actifs, des fonds de couverture, de la gestion de patrimoine, des actions privées et de l'immobilier. Satuit a des bureaux aux États-Unis et au Royaume-Uni et dessert des clients dans plus de 35 pays. Satuit Technologies est certifiée entreprise féminine par le Women's Business Enterprise National Council (WBENC). Pour en savoir plus, visitez le site www.satuit.com.

SOURCE Tier1 Financial Solutions

Communiqué envoyé le 26 avril 2021 à 09:00 et diffusé par :