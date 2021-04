Le Canada appuie la réparation de près de 6 300 maisons à Hamilton





HAMILTON, ON, le 26 avril 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, les collectivités du pays, notamment celle de Hamilton, étant confrontées aux effets dévastateurs de l'augmentation de l'itinérance et des besoins en matière de logement.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail, l'honorable Marco Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et Bob Bratina, député fédéral de Hamilton-Est?Stoney Creek, ont rencontré Fred Eisenberger, maire de Hamilton, pour discuter des investissements prévus dans le Budget de 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience et pour annoncer que Hamilton recevra 145,6 millions de dollars du gouvernement fédéral pour réparer et renouveler 6 290 logements abordables.

Bon nombre des 6 290 logements qui recevront du financement dans le cadre de cette entente seront destinés à des groupes vulnérables prioritaires, et près de la moitié des logements seront destinés aux aînés.

Ces fonds seront versés par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la SCHL, qui soutient la construction et la revitalisation de logements abordables dans des ensembles à revenus, à modes d'occupation et à usages mixtes. Le FNCIL est un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada.

Le budget de 2021, annoncé la semaine dernière, prévoit un financement de 750 millions de dollars pour le NHCF en 2021-2022 et 2022-2023. Cela accélérera la création de 3 400 nouvelles unités et la réparation de 13 700 unités.

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. L'annonce d'aujourd'hui concernant la rénovation de près de 6 300 logements abordables à Hamilton améliorera le niveau de vie et les conditions de logement de milliers de résidents et de familles vulnérables de Hamilton. C'est pourquoi, dans son budget de 2021, notre gouvernement a proposé d'ajouter 2,5 milliards de dollars sur sept ans en nouveau financement et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction et la réparation de plus de 35 000 logements supplémentaires. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« L'annonce d'aujourd'hui de 145 millions de dollars pour la réparation de 6 290 logements communautaires abordables à Hamilton est historique. Il s'agit d'un investissement qui améliorera la qualité de vie et fera de notre ville un meilleur endroit où vivre. Je suis fier d'avoir travaillé fort avec les défenseurs du logement abordable et de la lutte contre la pauvreté à Hamilton ainsi qu'avec mes collègues libéraux pour y arriver. Lorsque les gens ont un logement sûr et stable, ils acquièrent la confiance nécessaire pour réussir et réaliser leur potentiel. » - L'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail

« Les évènements actuels nous rappellent que rien n'est plus important qu'un chez-soi. Les familles de la classe moyenne de Hamilton travaillent fort et méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable où elles peuvent s'épanouir et passer plus de temps avec leurs proches. Cet investissement est merveilleux, car il permet de s'assurer que le parc actuel de logements abordables exploités par la Ville de Hamilton est en bon état et répondra aux besoins de ses résidents pour des années à venir. » - L'honorable Marco Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Au coeur du logement, il y a la dignité. Cet investissement est une étape cruciale pour faire en sorte que les personnes les plus vulnérables, y compris nos aînés, aient accès à des logements et à des services de soutien qui répondent à leurs besoins. À la suite de l'annonce d'aujourd'hui, nous prenons des mesures pour répondre aux besoins uniques en matière de logement de notre ville, afin que les résidents de Hamilton soient en sécurité et puissent continuer de s'épanouir. » - Bob Bratina, député fédéral de Hamilton-Est-Stoney Creek

« Au nom de mes collègues du conseil municipal, nous sommes reconnaissants de cette contribution historique du gouvernement du Canada. Un logement sûr et abordable est un facteur décisif de la santé et du bien-être d'une communauté. C'est pourquoi le logement abordable et la lutte contre l'itinérance demeurent une priorité absolue pour le conseil municipal de Hamilton. Ce financement témoigne de notre engagement collectif à veiller à ce que les membres les plus vulnérables de la communauté aient accès à des logements sûrs et décents. Il aidera à soutenir les réparations et les rénovations nécessaires - en améliorant l'accessibilité et l'efficacité énergétique - d'une grande partie des logements abordables qui continueront de fournir des logements abordables essentiels à des milliers de résidents de Hamilton dans les années à venir. » - Fred Eisenberg, maire de Hamilton

CityHousing Hamilton reçoit deux prêts sur une période de neuf ans dans le cadre du FNCIL, pour un soutien financier total de 145,6 millions de dollars : De ce montant, 58,2 millions de dollars seront versés sous forme de prêt-subvention et 87,4 millions sous forme de prêt remboursable.





Les 6 290 logements visés par cette entente dépasseront les critères d'abordabilité du FNCIL, avec un taux de location moyen correspondant à 61,4 % du loyer médian du marché (LMéM).





Au moins 20 % des 6 290 logements respecteront les exigences du FNCIL en matière d'accessibilité.





Le projet vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) à améliorer l'efficacité énergétique de 25 % par rapport au code du bâtiment applicable.





Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les vétérans et les jeunes adultes.





Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.





collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.





Pour aider les Canadiens à trouver des logements abordables, le budget de 2021 propose d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.





Dans le budget de 2021, il est proposé de verser 750 millions de dollars en financement existant dans le cadre du FNCIL jusqu'en 2021- 2022 et 2022-2023. Cela accélérera la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 logements. Un montant de 250 millions de dollars du financement existant sera également affecté pour soutenir la construction, la réparation et les coûts d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en centre d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Le versement de ces fonds aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.





2022-2023. Cela accélérera la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 logements. Un montant de 250 millions de dollars du financement existant sera également affecté pour soutenir la construction, la réparation et les coûts d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en centre d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Le versement de ces fonds aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.





, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

