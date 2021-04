Hawkmoon Resources fait l'acquisition d'un groupe de sept indices aurifères en Abitibi (Québec)





Hawkmoon Resources Corp. (CSE:HM) ("Hawkmoon" ou la "Société") annonce l'option d'acquérir 100 % du projet aurifère Wilson ("Wilson" ou la "Propriété") auprès de Ressources Cartier (TSX.V: ECR) ("Cartier" ou le "Vendeur"). Les termes de l'accord avec Cartier sont résumés dans le tableau 2. La Propriété comprend quarante-deux claims miniers couvrant une superficie totale d'environ 1 660 hectares. Wilson est situé dans le canton de Verneuil, à quinze kilomètres à l'est de la ville de Lebel-sur-Quévillon et à 150 kilomètres au nord-est de la ville minière de Val d'Or.

Deux grandes routes entretenues par le gouvernement traversent la propriété. L'une de ces routes mène à la Propriété Romeo de Hawkmoon ("Romeo"). Hawkmoon peut accéder et travailler sur le Wilson toute l'année. Grâce à la proximité des infrastructures, à une main-d'oeuvre qualifiée et à l'accès à plusieurs sociétés de forage et laboratoires d'analyse locaux, Hawkmoon peut aisément exploiter les sites de Wilson et Romeo en même temps. Cela permet de réduire la logistique et les coûts. La situation de Wilson renforce l'intérêt de Hawkmoon pour l'or au Québec.

Géologie et minéralisation de la Propriété Wilson

La géologie de Wilson est composée de coulées et de tufs volcaniques felsiques à intermédiaires et d'un filon-couche gabbroïque. Le principal indice aurifère de Wilson est l'indice Toussaint ("Toussaint"). L'indice Toussaint se trouve généralement là où les tufs volcaniques entrent en contact avec le filon-couche gabbroïque. Toussaint se caractérise par un schiste fortement altéré et fortement cisaillé situé dans un tuf volcanique intermédiaire. L'altération est principalement composée de calcite, de séricite, de chlorite et d'ankérite. Le couloir Toussaint est décrit comme étant gris pâle à beige avec de nombreuses injections de veines de quartz ainsi que des minéraux sulfurés (pyrite-pyrrhotite ± chalcopyrite) et des grains locaux d'or visible dans les carottes de forage. Voir les figures 1 (photographie de Toussaint), 2 (or visible dans la carotte de forage) et 3 (boîtes de la carotte de forage).

Minéralisation aurifère de l'indice Toussaint

Une évaluation historique1 suggère que Toussaint a une teneur de minerai de 7,1 grammes d'or par tonne. Ce chiffre a été calculé en 1994, avant la mise en oeuvre de la norme NI 43-101. Hawkmoon considère ces données comme historiques et une personne qualifiée n'a pas encore effectué le travail de vérification requis ; il convient donc de ne pas se fier indûment à ces données. Hawkmoon considère que les données historiques sont pertinentes pour évaluer le potentiel d'exploration de Wilson. Un total de 126 trous de forage au diamant ont été réalisés sur le site de Wilson, pour un total d'environ 24 000 mètres. Ces forages au diamant ont été réalisés par intermittence de 1956 à 2017. Les points marquants de ces forages sont repris dans le tableau 1.

Tableau 1 : Points marquants des forages historiques au diamant, Toussaint

Trou de De À Longueur Teneur en or forage (mètres) (mètres) (mètres) g/t VP-11-11 174,0 177,0 3,0 33,2 incluant 175,7 176,3 0,6 164,5 VP-11-18 76,0 143,0 67,0 1,5 incluant 76,0 77,0 1,0 30,1 incluant 106,0 107,0 1,0 12,5 incluant 125,0 126,0 1,0 24,5 VP-93-22 101,8 143,2 41,4 2,0 incluant 101,8 102,8 1,0 12,6 incluant 138,0 143,2 5,2 11,7 VP-94-45 228,4 231,0 2,6 20,2 incluant 228,4 229,5 1,1 32,2 VP-92-10 36,2 41,0 4,8 10,5 incluant 36,2 37,0 0,8 34,3 incluant 39,0 39,7 0,7 20,4 VP-11-05 28,0 35,0 7,0 6,3 incluant 34,0 35,0 1,0 32,3

Six nouveaux indices aurifères sur Wilson

En plus de Toussaint, on compte six autres indices aurifères sur Wilson. Ces indices sont : Midrim, Benoist, Moneta Porcupine North, Moneta Porcupine South, T&M et Parnor. Le plus grand de ces indices est le Midrim, situé à quelques centaines de mètres au nord-est de Toussaint. L'un des objectifs de Hawkmoon est d'explorer la possibilité de relier les indices Toussaint et Midrim. La figure 4 présente une carte indiquant l'emplacement de tous les indices aurifères et des trous de forage au diamant réalisés sur Wilson.

Tableau 2 : Termes de l'option d'acquisition de 100 % de la propriété Wilson, Québec

Périodes Paiements au comptant Actions émises Travaux Mètres forés À l'exécution $200 000 700 000 N/A N/A Anniversaire de l'année 1 $150 000 700 000 $750 000 3 000 Anniversaire de l'année 2 $150 000 800 000 $750 000 3 000 Anniversaire de l'année 3 $250 000 800 000 $1 000 000 4 000 Anniversaire de l'année 4 $250 000 1 000 000 $1 500 000 6 000 Anniversaire de l'année 5 N/A 1 000 000 $2 000 000 8 000 Totaux $1 000 000 5 000 000 $6 000 000 24 000

M. Branden Haynes, président de Hawkmoon, a déclaré : "L'option d'acquérir cette propriété de Ressources Cartier est une opportunité extraordinaire pour Hawkmoon. Nous comptons commencer très prochainement les travaux sur ce nouveau projet aurifère passionnant. La collaboration avec Ressources Cartier est excellente. Cartier jouit d'une réputation exceptionnelle en tant que l'un des mineurs juniors les plus réputés du Québec."

À propos de Hawkmoon Resources

Hawkmoon a conclu récemment son premier appel public à l'épargne et se concentre entièrement sur ses deux projets aurifères québécois dans l'un des plus grands gisements d'or au monde, la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Ces deux projets aurifères sont desservis par des routes entretenues par le gouvernement et se trouvent à proximité l'un de l'autre, à l'est de la ville de Lebel-sur-Quévillon.

À propos de Ressources Cartier

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006, est basée à Val-d'Or, au Québec. Cette province s'est toujours classée parmi les meilleurs territoires miniers au monde, principalement en raison de sa géologie favorable, de son environnement fiscal attrayant et de son gouvernement pro-minier. Cartier a une solide encaisse avec plus de 10,0 millions de dollars, ainsi qu'un important endossement corporatif et institutionnel incluant Mines Agnico Eagle, Jupiter Asset Management et les fonds d'investissement du Québec. La stratégie de Cartier consiste à concentrer ses efforts sur des projets aurifères offrant un potentiel d'accroissement rapide. Cartier détient un portefeuille de projets d'exploration situés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi au Québec; l'une des régions minières parmi les plus prolifiques au monde. Cartier se concentre sur l'avancement de ses quatre projets clés via des programmes de forage. Tous ces projets ont été acquis à des coûts raisonnables au cours des dernières années. Tous sont prêts à être forés avec pour cible l'extension géométrique des dépôts aurifères. Les travaux d'exploration sont actuellement concentrés sur les propriétés Mine Chimo et Benoist afin d'en optimiser la valeur pour les investisseurs. Par la suite, les futurs travaux d'exploration seront réalisés sur les propriétés Fenton et Wilson.

Personne qualifiée

Les renseignements de nature technique, présents dans ce communiqué, ont été rédigés et révisés par M. Thomas Clarke, P.Geo., Pr.Sci.Nat. M. Clarke est une personne qualifiée au sens du Règlement NI43-101 et un directeur et le vice-président de l'exploration de Hawkmoon.

HAWKMOON RESOURCES CORP.,

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

"Branden Haynes"

Branden Haynes, CEO

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives. L'utilisation des mots "prévu, projeté, poursuivre, planifier" et d'autres expressions similaires constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse incluent des déclarations concernant : l'option de la Société d'acquérir le projet aurifère Wilson et les attentes de la Société concernant l'exploration de cette propriété et de la propriété Romeo de la Société. Les énoncés prospectifs sont formulés à la date du présent communiqué et la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs, ou autre, sauf dans les cas où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

1 numéro GM52557 intitulé "Report of diamond drilling, Verneuil Project" par Mark Fekete, daté du 25 mai 1994

