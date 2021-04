La solution d'anti-blanchiment d'argent de ThetaRay pour les paiements transfrontaliers est désormais basée sur le cloud





Les solutions en tant que service basée sur l'IA (l'intelligence artificielle) réduit le délai de rentabilisation des mois en jours

NEW YORK, LONDRES et TEL AVIV, Israël, 26 avril 2021 /PRNewswire/ -- ThetaRay, l'un des principaux fournisseurs d'analyses de gestion de données massive (Big Data) basées sur l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui que sa solution d'anti-blanchiment d'argent pour les paiements transfrontaliers est maintenant disponible en tant que service basé sur stockage et la gestion des données en ligne ou cloud. L'offre d'infonuagique agnostique protège les banques, les fintechs, les PSPs et les sociétés d'infrastructures de paiement contre les systèmes sophistiqués de blanchiment d'argent cachés dans les transactions transfrontalières, diminue le coût total de possession, offre la possibilité d'augmenter rapidement les revenus et réduit les délais de livraison de 6 mois et plus à des jours.

Jusqu'en 2019, la plupart des institutions financières n'avaient fait que leurs premiers pas provisoires dans l'infonuagique, et rarement pour héberger des solutions d'anti-blanchiment d'argent. Cependant, avec l'apparition du COVID-19, les systèmes basés sur l'infonuagique ou cloud sont devenus essentiels comme pivot du travail à distance, et les avantages de ces solutions sont devenus plus évidents en ce qui concerne le cas d'utilisation d'anti-blanchiment d'argent. En conséquence, ThetaRay a lancé le premier et le seul service basé sur le cloud qui analyse le trafic SWIFT, les indicateurs de risque et les données client / payeur / bénéficiaire pour détecter les anomalies indiquant le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres activités criminelles complexes, ainsi dans le cadre de transactions transfrontalières. Il est basé sur un type d'apprentissage automatique ou « machine learning » appelé « intuition artificielle » qui peut imiter l'intuition humaine et les instincts, et est disponible pour toutes les base de données cloud publics et privés, y compris Azure, Google, AWS, IBM Cloud et autres.

Les solutions d'anti-blanchiment d'argent traditionnelles sur site présentent plusieurs défis qui en font une solution peu adaptée aux paiements transfrontaliers. Ils nécessitent de 6 à 12 mois pour être mis en production, sont incapables de détecter des stratagèmes criminels inédits et sont inefficaces pour les petites et moyennes banques et les fintechs qui disposent de ressources internes limitées. En revanche, la solution cloud de ThetaRay peut être opérationnelle en quelques jours, détecte même les menaces les plus récentes et les plus sophistiquées, et nécessite un minimum de ressources supplémentaires et sans matériel informatique.

« Nos clients adoptent de plus en plus des solutions basées sur le cloud en raison de leur stabilité et de leur sécurité », a déclaré Mark Gazit, PDG de ThetaRay. « Notre service de cloud entièrement évolutif accélère le délai de rentabilisation, réduit le coût d'acquisition et permet aux entreprises d'augmenter rapidement leurs revenus. Il renforce l'écosystème des paiements en profitant des avantages opérationnels à long terme des transactions transfrontalières sécurisées sans qu'on s'inquiète à propos de l'entretien d'infrastructures supplémentaires. »

À propos de ThetaRay:

La solution révolutionnaire de ThetaRay, basée sur « l'intuition artificielle », permet aux banques d'élargir leurs opportunités commerciales en réalisant une surveillance des paiements transfrontaliers sûre et fiable. La technologie de ThetaRay est la seule solution de bout en bout qui utilise l'intuition artificielle pour l'intégration des données et le triage d'alerte. Avec une intégration de données innovante prouvées jusqu'à la résolution des alertes, la solution de ThetaRay augmente les capacités de détection des données supervisées et non supervisées, et inclut le profilage et des évaluations analytiques avancées, le tout dans une seule plateforme. Les organisations financières qui reposent sur des écosystèmes hautement hétérogènes et complexes bénéficient grandement des faibles taux de faux positifs inégalés de ThetaRay.

Contact : Mark Prindle, Fusion PR, mark.prindle@fusionpr.com , 917-517-4091

