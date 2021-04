/R E P R I S E -- Lancement de l'étude Profil de l'ingénieur d'aujourd'hui et de demain : allocution de Kathy Baig, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec, à la tribune de la Fédération des chambres de commerce du Québec/

Le sous-concours de Shanghai du 4e Concours mondial d'innovation et d'entrepreneuriat des talents d'élite organisé par le district Nanxun de Huzhou, une préfecture de la province du Zhejiang, dans l'Est de la Chine, s'est tenu jeudi. Le 4e Concours...

Solotech est fière d'annoncer son engagement social et son implication dans l'effort collectif de vaccination de la population du Québec et ce, grâce à un partenariat avec l'entreprise CAE. Cette initiative permet aux employés de Solotech et à leur...