Mise en valeur du patrimoine immatériel - La ministre Nathalie Roy annonce une aide de 700 000 $ pour favoriser la connaissance du patrimoine immatériel québécois





QUÉBEC, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, est heureuse d'annoncer qu'une somme de 700 000 $ est accordée pour la réalisation de 21 projets visant à développer la connaissance du patrimoine immatériel et à favoriser sa sauvegarde.

Les éléments du patrimoine immatériel peuvent être des savoir-faire, des connaissances, des expressions, des pratiques et des représentations qui sont transmis de génération en génération, qui s'observent, se manifestent, se produisent et se vivent au présent en s'adaptant à leur temps et à leur environnement. Le fléché, la meunerie artisanale et le pas de gigue font partie de ces pratiques qui seront valorisées grâce aux projets soutenus.

Les sommes annoncées aujourd'hui sont attribuées dans le cadre de l'appel de projets relatif à ce secteur d'intervention et intitulé cette fois Connaissance du patrimoine immatériel et innovation. Le programme a pour objectifs :

d'accroître la connaissance des éléments du patrimoine immatériel québécois ainsi que l'état de leur pratique;

de favoriser l'innovation en matière de patrimoine immatériel, tant pour sa mise en valeur que pour sa transmission.

Le patrimoine immatériel est officiellement reconnu comme une composante à part entière du patrimoine culturel du Québec. Il demeure cependant méconnu et, de manière générale, plutôt mal compris.

Un des moyens de remédier à la situation est de produire des contenus sur le patrimoine immatériel et de les diffuser au plus grand nombre. En ce sens, les projets retenus permettront l'accès à de l'information pertinente, d'intérêt public et utile pour la sauvegarde d'éléments du patrimoine immatériel. Grâce à l'aide annoncée aujourd'hui, certains organismes entreprendront au cours des prochains mois des enquêtes ethnologiques en vue de produire des études patrimoniales, tandis que d'autres procéderont à des études de faisabilité basées sur des données socioéconomiques qu'ils auront colligées. Des équipes de réalisation de projets élaboreront et mettront en oeuvre des stratégies de sauvegarde pour certains éléments du patrimoine immatériel de leur communauté ou de leur région.

Citation :

« La connaissance de notre patrimoine immatériel est à la base de la sauvegarde et du développement des pratiques culturelles traditionnelles qui ont façonné l'identité québécoise. C'est pour remplir cette mission de préservation et de mise en valeur du patrimoine culturel qui nous distingue et nous rend uniques que notre gouvernement verse les 700 000 $ annoncés aujourd'hui. Grâce à cette aide, nous contribuons à garder nos traditions bien vivantes et à les perpétuer fièrement, collectivement. Nous encourageons également des approches créatives pour transmettre à notre tour aux générations futures le précieux héritage de nos ancêtres. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Lien connexe :

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Communiqué envoyé le 26 avril 2021 à 08:00 et diffusé par :