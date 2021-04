ANAORI kakugama: un nouvel ustensile culinaire qui bouscule les codes de la cuisson





La marque japonaise, leader dans la fabrication de produits en graphite de carbone, a mis au point un ustensile de cuisine qui combine nouvelles technologies et matériaux naturels dans un design unique : ANAORI kakugama. Dans les semaines à venir, des chefs renommés du monde entier vont mettre leur savoir-faire à profit pour sublimer tout le potentiel du kakugama d'ANAORI.

ANAORI kakugama : un ustensile culinaire

entre tradition et innovation

La philosophie d'ANAORI est donc née de ce respect de la culture japonaise traditionnelle, ancrée dans l'harmonie avec la nature. La Naturalité selon ANAORI, c'est comprendre les principes de la nature sans la confronter, de démultiplier ses pouvoirs au moyen d'une intervention extérieure minimale, pour mieux la sublimer. La compagnie japonaise dévoile deux modèles ANAORI kakugama pour cuisiner autrement à travers les saisons et définir un nouveau minimalisme culinaire : l'union de la fonctionnalité, de l'élégance et de la perfection.

ANAORI, grâce à son expertise technologique, a sculpté, à partir d'un bloc solide de graphite de carbone, un tout nouvel outil de cuisson, un produit méticuleusement conçu, au minimalisme intemporel.

Le kakugama d'ANAORI, multifonctionnel mais simple, nous ramène à l'essentiel, là où la cuisine est la plus efficace dans sa forme la plus pure et la plus proche de la nature. Cette même nature s'emploie à mettre en valeur l'essence même de chaque ingrédient, incarnant le principe selon lequel la cuisine est notre seconde nature.

Le Japon donne le coup d'envoi du Naturality Tour by ANAORI. Cette tournée exceptionnelle se poursuivra en Australie, sur les côtes est et ouest des États-Unis, l'Amérique du Sud, puis la Chine et d'autres régions d'Asie avant d'arriver en Europe.

En France, Victor Mercier, chef propriétaire du restaurant FIEF à Paris, Laurent Petit, chef propriétaire du Clos des Sens à Annecy et Céline et Alexandre Couillon, propriétaires et chef de Marine & Végétale à Noirmoutier se joignent au Naturality Tour by ANAORI.

