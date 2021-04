Lot 420 lance son cannabis haut de gamme - Un cannabis artisanal des Cantons-de-l'Est se taille une place sur les tablettes de la SQDC





MANSONVILLE, QC, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - Lot 420, un producteur de cannabis artisanal des Cantons-de-l'Est, est fier d'annoncer s'être taillé une place parmi les premiers cannabis québécois haut de gamme vendus à la SQDC. Disponible dès maintenant, le Gelato 33 de Lot 420 est cultivé, récolté, séché?et taillé de façon artisanale, et a permis à l'entreprise d'ici de percer un marché hautement réglementé et compétitif.

Après plusieurs années de travail, les deux fondateurs de Lot 420 Jean-Romain Péclet et Stefan Macdonald, sont extrêmement fiers d'enfin lever le voile sur le Gelato 33, une génétique de cannabis reconnue mondialement pour ses arômes et son taux élevé de THC, un élément très recherché sur le marché et par les consommateurs.

«?C'est une fierté pour nous d'avoir réussi à concrétiser ce projet dans un marché aussi difficile que celui du cannabis. Un peu comme David contre Goliath, nous avons su tirer notre épingle du jeu avec un produit d'exception qui n'a rien à envier aux géants de l'industrie?», souligne Stefan Macdonald, cofondateur et président-directeur général de Lot 420.

Des passionnés d'ici

Contrairement aux producteurs industriels appuyés par des multinationales, Lot?420 a été fondé par un groupe d'amis unis par la passion de la culture et appuyés par une dizaine d'investisseurs privés québécois. L'équipe rassemblée dans l'entreprise compte sur une expérience collective de plus de 20 ans dans l'art de la culture d'un cannabis d'exception.

«?En mettant à profit nos connaissances en horticulture et en botanique, nous avons développé un cannabis aux arômes exceptionnels qui saura plaire aux connaisseurs. Comme dans tout projet agricole, le souci du détail et le respect de la plante sont gages de qualité, et ce sont des principes qui sont transmis à l'ensemble de notre équipe?», explique Jean-Romain Péclet, cofondateur et maitre horticulteur de Lot 420.

De grands investissements, de grands projets

Le projet de Lot 420 s'est concrétisé il y a quelques mois, après la construction d'une serre de 22?000 pieds carrés dans le Canton de Potton, qui représente un investissement de 11,5 M$ et emploie 25 personnes de la région.

Si les Québécois peuvent maintenant se procurer leur cannabis, Lot 420 distribuera également dans d'autres provinces canadiennes, notamment la Colombie-Britannique, le Manitoba et l'Alberta.

SOURCE Lot 420

Communiqué envoyé le 26 avril 2021 à 07:18 et diffusé par :