/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le lundi 26 avril 2021/

14 h 20

Le premier ministre, accompagné par la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Bernadette Jordan, et le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Andy Fillmore, participera à une discussion virtuelle avec des représentants de Shelter Nova Scotia, du Mi'kmaw Native Friendship Centre et de la Coordinated Access South Shore Association pour discuter des investissements prévus dans le budget de 2021 pour le logement.