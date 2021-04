/R E P R I S E -- Avis aux médias - Professionnelles et professionnels de l'éducation de la région du Coeur et du Centre-du-Québec - La FPPE-CSQ et le SPPECCQ-CSQ dévoilent un important sondage sur les conditions de travail/





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 23 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) et le Syndicat du personnel professionnel de l'éducation du Coeur et du Centre-du-Québec (SPPECCQ-CSQ) dévoileront, en conférence de presse, le lundi 26 avril 2021, à compter de 9 heures, les résultats d'un sondage réalisé auprès des professionnelles et professionnels de l'éducation de la région du Coeur et du Centre-du-Québec.

Ce sondage porte sur la perception du personnel de l'éducation, notamment de la région du Coeur et du Centre-du-Québec, sur ses conditions de travail.

Le président de la FPPE-CSQ, Jacques Landry et la présidente du SPPECCQ-CSQ, Alexandra Vallières, présenteront les résultats du sondage.

Par la suite, les porte-parole seront disponibles pour des entrevues.

Merci de confirmer votre présence auprès de Claude Girard, conseiller aux communications, à l'adresse suivante : girard.claude@lacsq.org, afin de recevoir, par courriel, le lien Zoom.

Aide-mémoire



QUOI : Point de presse de la FPPE-CSQ et du SPPECCQ-CSQ



QUI : Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ

Alexandra Vallières, présidente du SPPECCQ-CSQ



QUAND : Lundi 26 avril 2021, à 9 h



OÙ : Salle Zoom (communiquer à l'adresse girard.claude@lacsq.org pour obtenir le lien)

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 10 000 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires du Québec, francophones et anglophones, ainsi que des commissions scolaires crie et Kativik. Elle compte parmi ses membres différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif, pédagogique et dans les services directs aux élèves (entre autres, psychologues, psychoéducatrices et psychoéducateurs, orthophonistes, conseillères et conseillers d'orientation, orthopédagogues, etc.).

SOURCE CSQ

Communiqué envoyé le 26 avril 2021 à 06:30 et diffusé par :