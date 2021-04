Avis aux médias - Manifestation du 1er mai et point de presse avec les porte-parole de la Coalition montréalaise du 1er mai





MONTRÉAL, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, la Coalition montréalaise du 1er mai marchera sous le thème « sortons de la crise en santé et sécurité » et soulèvera l'importance des enjeux sociétaux mis en lumière par la crise sanitaire.

La manifestation s'articulera autour de cinq revendications : sortir de la crise avec des services publics forts; un travail qui ne rend pas malade; un salaire décent; des droits renforcés; et avec un réel engagement environnemental.

Les porte-parole tiendront un point de presse à 13 h 15.

AIDE-MÉMOIRE



QUOI : Point de presse avant le départ de la manifestation de la Journée internationale des travailleuses et travailleurs







QUI : Karima Sadik, porte-parole des organisations syndicales de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD)

Félix Lapan, porte-parole des organisations communautaires de l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM)



DATE : Samedi 1er mai 2021



HEURE : 13 h 15



OÙ : Place Charles de Gaulle, au parc La Fontaine 3819 Avenue Calixa-Lavallée, Montréal, QC H2L 3A7

À propos de la Coalition montréalaise du 1er mai

Organisations syndicales :

Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Confédération des syndicats nationaux (CSN), Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Fédération autonome de l'enseignement (FAE), Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ, Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), Syndicat de professionnels et de professionnelles du gouvernement du Québec (SPGQ)

Organismes communautaires et groupes de la société civile :

Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI), Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire de Montréal (TROVEP), Union étudiante du Québec (UEQ), Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM)

