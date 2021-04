OBI Pharma annonce le recrutement du premier patient dans l'étude de phase 1/2 sur l'OBI-3424 menée par le SWOG Cancer Research Network ciblant l'AKR1C3 dans la leucémie LLA-T et le lymphome LLB-T





Premier essai clinique visant à évaluer la sécurité et l'efficacité de l'OBI-3424, un agent alkylant de l'ADN ciblant l'enzyme AKR1C3 dans la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules T (LLA-T) et le lymphome lymphoblastique à cellules T (LLB-T)

TAIPEI, Taïwan, 26 avril 2021 /PRNewswire/ -- OBI Pharma, Inc. (TPEx: 4174), une entreprise biopharmaceutique de Taïwan, a annoncé aujourd'hui que le SWOG Cancer Research Network, basé aux États-Unis, a commencé à recruter des patients dans une étude de phase I/II sur l'OBI-3424, un agent alkylant de premier rang de l'ADN (promédicament à petites molécules) qui cible les cancers exprimant l'enzyme aldo-céto-réductase 1C3 (AKR1C3).

L'étude S1905 (identifiant de ClinicalTrials.gov : NCT04315324) est intitulée « A Phase 1/2 Study of AKR1C3-Activated Prodrug OBI-3424 in Patients with Relapsed/Refractory T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia (T-ALL)/T-Cell Lymphoblastic Lymphoma (T-LBL) ». Le SWOG appartient au réseau national des essais cliniques (NCTN, « National Clinical Trials Network ») de l'Institut national du cancer (NCI, « National Cancer Institute »), le plus grand réseau de recherche sur le cancer financé par l'État américain. Dans le NCTN, les essais sur le cancer sont conçus par certains des plus grands spécialistes du cancer au pays. Ils sont financés par les impôts et réalisés grâce à la participation de patients bénévoles.

Tillman Pearce, M.D., médecin en chef chez OBI Pharma, commente ainsi : « Cet essai clinique vise à vérifier si l'efficacité puissante démontrée par l'OBI-3424 contre les xénogreffes dérivées de tumeurs de patients atteints de LLA-T, implantées chez des souris (Evans et coll. Clin Ca Res 2019) peut être observée chez les patients atteints de LLA-T et LLB-T. Les premières expériences de xénogreffe ont été menées par le NCI Pediatric Preclinical Study Group. Il est donc parfaitement approprié que le SWOG soit le premier à évaluer le concept chez les patients. Cette étude menée auprès d'une population de patients atteints de leucémies et de lymphomes aigus à cellules T, et dont les besoins ne sont pas satisfaits, complète l'étude en cours de phase 1/2 d'OBI Pharma évaluant l'OBI-3424 dans le traitement des tumeurs solides (identifiant de ClinicalTrials.gov : NCT03592264). »

Anjali S. Advani, MD, directrice de l'unité d'hospitalisation dédiée aux leucémies à la clinique de Cleveland Taussig Cancer Institute et professeur de médecine au Cleveland Clinic Lerner College of Medicine à Cleveland, dans l'Ohio, est l'investigatrice principale de l'essai OBI-3424 T-ALL/T-LBL SWOG.

« Bien que les traitements de la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B (LLA-B) aient progressé de manière significative, nous avons pris du retard avec les traitements de la leucémie LLA-T », a déclaré le Dr Advani. « Nous espérons que le ciblage d'AKR1C3 pour le traitement de LLA-T représentera une stratégie thérapeutique prometteuse. »

À propos de l'OBI-3424

L'OBI-3424 est un nouveau promédicament à petites molécules de premier rang qui cible de façon sélective les cancers surexprimant l'enzyme aldo-céto réductase 1C3 (AKR1C3), et libère sélectivement un puissant agent alkylant de l'ADN en présence de l'enzyme AKR1C3. Ce mode d'activation sélectif distingue l'OBI-3424 des agents alkylants traditionnels, tels que le cyclophosphamide et l'ifosfamide, qui ne sont pas sélectifs.

La surexpression de l'AKR1C3 a été documentée dans un certain nombre de cancers résistants au traitement et difficiles à traiter, notamment les carcinomes hépatocellulaires (CHC), le cancer de la prostate résistant à la castration (CRPC) et la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) T. L'AKR1C3 est fortement exprimé dans près de 15 tumeurs solides et liquides.

En outre, la sélection personnalisée du patient par coloration en fonction de la surexpression de l'AKR1C3 par immunohistochimie peut être effectuée sur la base de biopsies tumorales ou de cellules tumorales circulantes afin d'identifier des patients avec d'autres types de tumeur les plus susceptibles de répondre au traitement avec l'OBI-3424, offrant ainsi la possibilité d'une stratégie de développement clinique simplifiée.

À propos du SWOG Cancer Research Network

Le SWOG Cancer Research Network fait partie du réseau national des essais cliniques (NCTN) de l'Institut national du cancer (NCI) et du programme de recherche communautaire en oncologie du NCI. Le SWOG Cancer Research Network fait également partie du plus ancien et du plus important réseau de recherche sur le cancer du pays financé par des capitaux publics. Le SWOG compte près de 12 000 membres dans 47 États et huit autres pays qui conçoivent et mènent des essais cliniques pour améliorer la vie des personnes atteintes de cancer. Les essais du SWOG ont mené à l'approbation de 14 médicaments contre le cancer, changé plus de 100 normes de soins contre le cancer et sauvé plus de 3 millions d'années de vie humaine. Pour en savoir plus, consultez le site swog.org.

À propos de LLA-T et LLB-T

Le traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique récidivante/réfractaire à cellules T (LLA-T) demeure un besoin non satisfait. Lorsque la leucémie lymphoblastique aiguë rechute chez l'adulte, le pronostic est mauvais (survie globale de 7 % à 5 ans) et de nouveaux traitements sont nécessaires. En fin de compte, le seul remède connu est la greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques. Cependant, les patients doivent généralement être en rémission pour bénéficier d'une greffe allogénique. Ces cinq dernières années, des progrès importants ont été réalisés dans le domaine de la leucémie lymphoblastique aiguë récidivante/réfractaire à cellules B. Le LLB-T récidivant ou réfractaire est associé à des résultats désastreux et les patients atteints de cette maladie peuvent recevoir des traitements similaires à ceux des patients atteints de LLA-T récidivante ou réfractaire.

À propos d'OBI Pharma

OBI Pharma, Inc., est une société biopharmaceutique basée à Taïwan et qui a été fondée en 2002. Sa mission est de développer et d'homologuer de nouveaux agents thérapeutiques pour les besoins médicaux non satisfaits contre les cibles de cancer telles que les séries d'antigènes Globo (notamment Globo H, SSEA-3 et SSEA-4), l'AKR1C3 et d'autres cibles prometteuses.

Le nouveau portefeuille d'immuno-oncologie novateur de l'entreprise contre le Globo H comprend : l'Adagloxad Simolenin (anciennement OBI-822), l'OBI-833, un vaccin actif en immunothérapie contre le Globo H, l'OBI-888 (anticorps monoclonal ciblant le Globo H) et l'OBI-999 (CAM ciblant le Globo H). Le nouveau traitement novateur de l'entreprise cible l'AKR1C3 avec l'OBI-3424, un promédicament à petites molécules qui libère de façon sélective un puissant agent alkylant ciblant l'ADN en présence de l'enzyme aldo-céto-réductase 1C3 (AKR1C3). Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse suivante : www.obipharma.com.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué et qui ne décrivent pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment des énoncés sur les essais cliniques futurs, les résultats et le calendrier de ces essais et résultats. Ces facteurs de risque sont identifiés et discutés de temps à autre dans les rapports et présentations d'OBI Pharma, y compris les dépôts d'OBI Pharma auprès du Taiwan Securities and Futures Bureau.

