Avec l'épuisement des stocks mondiaux de brosses à dents Oclean X Pro Elite, les précommandes fleurissent déjà en ligne





Le dernier modèle de la brosse à dents électrique connectée X Pro Elite d'Oclean s'est hissé au sommet des ventes sur eBay et AliExpress, en s'imposant parmi les meilleures notations de popularité. Durant la phase de lancement, les ventes de brosses à dents électriques connectées Oclean Xpro Elite ont dépassé les 10 000 unités, dont plus de 3 000 unités en Allemagne, plus de 2 000 unités en Pologne et plus de 2 000 unités en Russie.

Durant la promotion, prévue pour coïncider avec le début des ventes, du 29 mars au 20 avril, les stocks de la brosse à dents innovantes destinés à la vente sur les principales plateformes en ligne AliExpress et eBay, ont été totalement écoulés. L'Oclean X Pro Elite est actuellement disponible uniquement en précommande via eBay.

Oclean a récemment lancé sa toute nouvelle brosse à dents électrique connectée X Pro Elite sur eBay et AliExpress en Allemagne, en Russie, en Pologne, en France, en Italie, en Espagne, en Corée du Sud, en Slovaquie et dans d'autres pays. Les commandes ont submergé AliExpress et eBay. Bien que l'Oclean X Pro Elite ne soit actuellement disponible qu'en précommande sur eBay, des milliers de personnes ont déjà réservé cette brosse à dents innovante en à peine une semaine.

Durant la campagne promotionnelle de prévente, l'Oclean X Pro Elite avait déjà suscité un vif intérêt chez les internautes. Facebook, Instagram et Twitter abondaient d'avis favorables soulignant les nombreux avantages de ce produit. Sa technologie avancée, son excellente performance de nettoyage, et sa conception élégante ont permis à l'Oclean X Pro Elite de remporter rapidement la sympathie des dentistes et de faire l'objet d'avis élogieux de la part des utilisateurs.

L'Oclean X Pro Elite bénéficie de solutions novatrices, comme un moteur à sustentation magnétique, un dispositif inégalé de réduction sonore 45dB, et la capacité de détecter et nettoyer les angles morts inaccessibles avec une brosse à dents conventionnelle. La technologie sans fil à induction électromagnétique permet une recharge rapide en trois heures et demie, pour une autonomie allant jusqu'à 35 jours d'utilisation.

À la différence des autres brosses à dents électriques, l'utilisateur ne doit pas constamment avoir à recours à plusieurs astuces pour atteindre les angles morts pendant le brossage. L'Oclean X Pro Elite identifie les résultats de détection d'angles morts en temps réel. Un écran tactile, divers modes de paramétrage intelligent préprogrammés en fonction de la cavité buccale, ainsi que des brosses en silicone pour le nettoyage de la langue - voilà tout ce que propose l'Oclean X Pro Elite, disponible sur les plateformes en ligne à un tarif plus qu'abordable.

