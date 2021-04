Mediso achève le transfert de technologie d'un nouveau spectromètre IRM





BUDAPEST, Hongrie, 26 avril 2021 /PRNewswire/ -- Mediso Medical Imaging Systems a annoncé aujourd'hui qu'elle avait achevé le transfert de technologie du nouveau spectromètre IRM Cameleon4tm développé par RS2D (Strasbourg, France). Après le transfert de propriété intellectuelle, la nouvelle console est intégrée de manière transparente dans la gamme de produits nanoScan® IRM 3T et 7T, sans liquides cryogéniques, ce qui se traduit par des performances d'imagerie supérieures. Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.

Au cours des sept dernières années, Mediso et RS2D se sont associés dans le cadre d'une licence technologique et d'un accord commercial pour fournir la nouvelle gamme de systèmes nanoScan® IRM 3T et 7T, tous basés sur une technologie brevetée d'aimant supraconducteur véritablement sans liquides cryogéniques. En 2019, les parties ont étendu leur collaboration à un accord de transfert de technologie donnant accès à l'ensemble de la propriété intellectuelle de Mediso.

Gerg? Bagaméry, directeur du développement préclinique des produits chez Mediso, a commenté : « Conserver le savoir-faire des technologies d'imagerie de base a toujours été essentiel pour Mediso. Cet accord renforce l'IRM en tant que compétence principale, au même titre que la TEP, la TEMP et la TDM, complétant ainsi l'ensemble du portefeuille d'imagerie. Au cours des dernières années, nous avons investi des ressources importantes pour constituer une équipe de développement de l'électronique et des séquences IRM et cette technologie nous permet de mettre sur le marché de nouvelles applications IRM haut de gamme. »

Rémy Schimpf, vice-président senior des ventes chez Nanalysis et fondateur de RS2D, a déclaré : « Nous avons eu une relation fructueuse avec Mediso au cours des sept dernières années, et nous nous réjouissons de continuer à la renforcer pour de nombreuses années à venir. Grâce à notre équipe de R&D renforcée à Strasbourg, nous avons introduit la quatrième génération de spectromètre, le Cameleon4tm, qui nous permet de continuer à élargir nos horizons pour toutes les applications RMN et IRM. »

Mediso est un acteur majeur de l'imagerie médicale depuis plus de 30 ans, avec un profil élevé en matière de développement, de fabrication, de vente et d'entretien d'appareils d'imagerie multimodale. Outre les systèmes TEP/TDM et TEMP/TDM nanoScan, leaders sur le marché, Mediso a lancé les premiers systèmes intégrés TEP/IRM et TEMP/IRM au monde. En ajoutant à la gamme de produits les aimants 3T et 7T véritablement sans liquides cryogéniques et l'insert TEP à base de SiPM, la famille nanoScan dispose de la plus grande base installée de systèmes TEP/IRM intégrés.

Nanalysis Corp. , basé à Calgary, au Canada, est un leader du secteur dans le développement et la fabrication de spectromètres RMN compacts pour les marchés des laboratoires et de l'industrie. Ses spectromètres de pointe de 60 et 100 MHz ne nécessitent aucun liquide cryogénique. Par l'intermédiaire de sa filiale européenne RS2D, la société développe son propre matériel et ses propres logiciels exclusifs qui sont intégrés dans les systèmes d'IRM et de RMN de nouvelle génération.

