Bugworks obtient un financement de la part de la Defense Threat Reduction Agency (DTRA) du gouvernement américain pour valider son actif clinique contre les menaces biologiques de souches bactériennes les plus résistantes





WASHINGTON, LONDRES et TOKYO, 26 avril 2021 /PRNewswire/ -- Bugworks Research, Inc (« Bugworks »), obtient un financement de la Defense Threat Reduction Agency (DTRA) pour soutenir le développement de son nouvel antibiotique à large spectre BWC0977, contre les menaces biologiques de souches bactériennes les plus résistantes.

La DTRA fournira des fonds, par le biais de son programme Bacterial Rapid Acquisition Platform, pour soutenir les aspects non cliniques de biodéfense du développement de BWC0977, y compris la réalisation d'études d'efficacité in vivo pour tester BWC0977 contre des menaces biologiques de souches bactériennes, en commençant par Yersinia pestis/Bacillus anthracis/Francisella tularensis/Burkholderia pseudomallei/Burkholderia mallei. L'Université de Floride assumera la responsabilité de la validation de BWC0977 pour identifier et mesurer la puissance de l'antibiotique de Bugworks contre le B. anthracis résistant à la ciprofloxacine, pour lequel il n'existe aucun traitement identifié.

BWC0977 est un nouveau candidat clinique à large spectre qui possède un double mode d'action via l'inhibition de l'ADN gyrase et de la topoisomérase IV. Il présente un potentiel d'antibiothérapie transitionnelle par voie orale et devrait entrer dans les essais de phase 1 au cours du deuxième trimestre 2021. Les données positives sur l'efficacité préclinique soutiennent l'utilisation potentielle de BWC0977 pour les infections nosocomiales graves et comme solution unique contre les menaces biologiques d'agents pathogènes.

Bugworks a reçu un financement de CARB-X, un partenariat mondial à but non lucratif visant à accélérer le développement précoce de produits antibactériens innovants pour soutenir le développement de BWC0977 et elle a collaboré avec de nombreux partenaires, dont l'USAMRIID et le NIAID, pour valider l'activité de BWC0977 contre un large éventail d'agents pathogènes impliqués dans les infections nosocomiales et communautaires, ainsi que contre les principaux agents pathogènes du bioterrorisme.

« Notre modèle innovant d'injection dans des fibres creuses, qui nous permet de modéliser plus fidèlement ce qui se passe chez l'homme lorsqu'il combat une infection, est un élément clé de cette collaboration », a déclaré Henry Heine, Ph.D. , docteur en médecine, maître de conférences à l' Institut d'innovation thérapeutique de l'UF à Orlando, membre de la faculté de médecine de l'UF .

« BWC0977, avec son efficacité à large spectre contre les menaces biologiques de souches bactériennes, pourrait être une solution unique de nouvelle génération pour le traitement des patients infectés par la menace biologique. Nous sommes encouragés par le potentiel d'actifs de Bugworks pour répondre aux enjeux cruciaux de santé publique et de bio-défense », déclare Amanda Horstman-Smith, directrice scientifique et technologique, CBM, DTRA.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec la DTRA et, grâce à elle, d'avoir l'occasion de travailler avec des organisations intergouvernementales au sein du département de la défense des États-Unis, pour faire progresser BWC0977 en tant que solution unique potentielle contre les agents pathogènes les plus critiques impliqués dans la menace biologique », a ajouté Anand Anandkumar, PDG de Bugworks.

À propos de Bugworks ( www.bugworksresearch.com )

Bugworks, une société de biotechnologie innovante basée dans le Delaware, à Bangalore et à Adélaïde, est à la pointe de l'innovation scientifique pour développer de nouveaux antibiotiques qui permettront de lutter contre la menace alarmante de la résistance antimicrobienne, affectant aujourd'hui des millions de personnes. Les solutions de Bugworks répondent aux besoins des infections nosocomiales et communautaires graves, ainsi qu'aux signes de menace biologique

À propos de DTRA ( www.dtra.mil )

La Defense Threat Reduction Agency (DTRA), une agence du département de la défense des États-Unis, est l'agence officielle de soutien au combat pour la lutte contre les armes de destruction massive (chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosives). Sous l'égide du programme de défense chimique et biologique, la DTRA a la responsabilité de gérer et d'intégrer les programmes scientifiques et technologiques de défense chimique et biologique du DoD.

Le financement CARB-X de cette recherche est parrainé par l'accord de coopération numéro IDSEP160030 de l'ASPR/BARDA et par des bourses du Wellcome Trust et du ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche. Le contenu relève de la seule responsabilité des auteurs et ne représente pas nécessairement le point de vue officiel de CARB-X ou de l'un de ses bailleurs de fonds.

Contact presse :

Pradeep Fernandes

pradeep@bugworksresearch.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1491889/Bugworks_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 26 avril 2021 à 03:00 et diffusé par :