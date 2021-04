Aquark annonce le plan de modernisation de la pompe à chaleur pour piscine InverPad® afin de créer un nouveau mode de piscines familiales





FOSHAN, Chine, 26 avril 2021 /PRNewswire/ -- Aquark Electric Limited prévoit de mettre à jour sa technologie InverPad® afin de permettre aux clients du monde entier de profiter de leur piscine en toute saison. Avec un niveau sonore plus silencieux, une efficacité énergétique plus élevée et un design à la mode, la technologie InverPad® perfectionnée devrait sortir courant 2021 et présentera une modernisation intégrale des pompes à chaleur pour piscine afin de créer un nouveau mode de piscines familiales.

Ces dernières années, la technologie InverPad® d'Aquark a beaucoup apporté à l'expérience de la piscine familiale. Depuis son lancement en 2017, la première génération de pompe à chaleur pour piscine InverPad® Mr. Silence d'Aquark a permis à plus de 30 000 familles de moderniser leur piscine familiale pour en faire un espace classe dont ils peuvent profiter en toute saison. Mr. Silence est la première pompe à chaleur pour piscine inverter dans le secteur du chauffage de piscine. Contrairement aux modèles précédents, lourds et banals, le Mr. Silence breveté d'Aquark se distingue par ses lignes épurées et sa surface lisse, créant un nouvel effet visuel plaisant des piscines familiales.

Outre son aspect créatif, Mr. Silence présente des progrès révolutionnaires en matière de suppression du bruit. Équipé de compresseurs Mitsubishi et de moteurs de ventilateur sans balais à courant continu, l'InverPad® Mr. Silence offre aux utilisateurs finaux paix et tranquillité. En état de marche, il fonctionne avec un faible niveau sonore de 40dB (A) audible à 1 mètre.

« L'un de mes clients a été stupéfait par les performances silencieuses inattendues de Mr. Silence », a déclaré Dra?en ?krivanek, PDG d'AquaChem, l'un des commerciaux d'Aquark en Croatie. « Il a plaisanté en disant qu'il pensait que Mr. Silence pouvait chauffer la piscine comme par magie sans l'allumer. C'est la preuve de son fonctionnement extrêmement silencieux. »

De plus, Mr. Silence possède d'excellentes caractéristiques en matière de respect de l'environnement. Grâce à la technologie InverPad®, Mr. Silence présente un faible PRP et un COP élevé (jusqu'à 16). Étant l'un des chauffe-piscine les plus efficaces sur le plan énergétique, il a été conçu pour réduire la consommation d'énergie et les factures des propriétaires de piscine pour un véritable mode de vie écologique.

Afin d'améliorer l'expérience client, Aquark a introduit un nouveau concept - GO DOUBLE, qui suggère d'acquérir un InverPad® Mr. Silence avec une double capacité de chauffage pour votre piscine, et cela vous permettra de profiter deux fois plus de votre piscine, de faire deux fois plus d'économie d'énergie et de savourer les effets de réduction du bruit pour optimiser à la fois l'expérience des utilisateurs et le coût.

Grâce à la modernisation de la technologie InverPad®, la solution de pompe à chaleur pour piscine InverPad® d'Aquark permet d'élever le plaisir de la baignade en toute saison à un niveau supérieur. Attendons de voir.

À propos d'Aquark

Aquark, le créateur du Pad Inverter, est un fabricant professionnel de pompes à chaleur pour piscine inverter basé à Guangdong en Chine. Fondée autour de l'esprit d'innovation, Aquark crée des systèmes de chauffage réversibles pour piscine ultra silencieux et écoénergétiques pour les utilisateurs du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1490419/AQUARK_Pad_Inverter_Pool_Heat_Pump_Heating_Solution_All_Season_Family.jpg

