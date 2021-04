L'utilisation de Cardiologs permet à un groupe de rythmologues[1] de la Clinique Ambroise Paré à Neuilly de renforcer son activité dans l'analyse des électrocardiogrammes Holter de longue durée





PARIS, 26 avril 2021 /PRNewswire/ -- Cardiologs, entreprise française leader mondial du diagnostic électrocardiogramme (ECG) à base d'intelligence artificielle, a été choisi par l'équipe des Drs Alonso, Grimard, Jauvert et Lazarus de la Clinique Ambroise Paré à Neuilly pour renforcer ses prestations en cardiologie.

Se basant sur le deep learning pour analyser les ECG et détecter automatiquement des arythmies, la solution Cardiologs réduit de moitié le temps de lecture des ECG type Holter longue durée, un dispositif portatif enregistrant dans son quotidien le rythme et la fréquence cardiaques du patient sur une période pouvant aller jusqu'à 2 semaines.

La fibrillation atriale (FA) est l'arythmie cardiaque la plus répandue (1 million de Français en souffriraient) et elle multiplie par plus de deux les risques d'accident vasculaire cérébral (AVC). Sa prise en charge par un traitement anti-coagulant est fondamentale pour prévenir une récidive. Pourtant son dépistage chez les patients dont la cause de l'AVC est indéterminée représente un challenge diagnostique car elle demande une évaluation Holter de deux semaines, ce qui s'avère très chronophage en temps de lecture pour le personnel médical. Réalisant plus de 1000 analyses de type Holter par an, ce groupe[1] de la clinique Ambroise Paré de Neuilly ne pouvait traiter qu'un nombre réduit d'enregistrements longue durée. En s'appuyant sur l'intelligence artificielle, Cardiologs a réussi à réduire nettement le temps d'analyse de ces enregistrements ECG comparativement aux logiciels habituels. En adoptant Cardiologs depuis janvier 2021, l'équipe[1] de la clinique Ambroise Paré a amélioré sa rentabilité diagnostique et a pu proposer plus de rendez-vous d'examen Holter de longue durée.

L'ensemble du personnel a pu être rapidement opérationnel dans l'usage de Cardiologs, sa technologie cloud et son expérience utilisateur intuitive facilitant sa prise en main et ne demandant pas d'équipement informatique supplémentaire. Accessible depuis n'importe quel terminal doté d'internet, l'équipe d'Ambroise Paré a ainsi amélioré sa réactivité et est en mesure d'analyser les enregistrements Holter encore plus rapidement.

« L'adoption de Cardiologs nous a ouvert de nouvelles perspectives. En gagnant du temps sur les analyses ECG longue durée, nous avons pu augmenter leur nombre et renforcer cette activité pour répondre à la demande, sans multiplier par ailleurs les logiciels d'analyse propres à chaque fabricant d'enregistreurs Holter. La possibilité de nous connecter à tout moment et depuis n'importe quel endroit nous apporte en plus une flexibilité bien plus importante » confirme le Docteur Arnaud Lazarus de la clinique Ambroise Paré. « Cette transition s'est d'autant mieux passée que nous avons pu constater l'efficacité d'analyse de Cardiologs de façon concrète. Aujourd'hui, nous avons moins de faux positifs à trier » remarque-t-il. Une observation soutenue par une spécificité de 98,5% sur la détection de la FA, contre un taux d'environ 80% avec des logiciels traditionnels, à sensibilité équivalente.

« C'est une grande satisfaction pour toute l'équipe de Cardiologs de constater que l'utilisation de notre solution accroît les capacités de diagnostic, et permet en particulier d'effectuer une transition vers des examens de longue durée qui ont prouvé leur supériorité diagnostique. Donner la possibilité technique à une équipe médicale d'identifier des pathologies qui restaient jusqu'à présent non détectées est la plus grande des réussites. » déclare Yann Fleureau, CEO de Cardiologs.

Cardiologs est une start-up française de santé digitale qui vise à démocratiser l'accès à un soin cardiaque expert grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle et du cloud. Sa solution d'analyse ECG en cloud a été le premier dispositif médical utilisant la technologie de deep-learning à recevoir le marquage CE en août 2016, et le deuxième à être homologué par la FDA aux Etats-Unis en juin 2017. Elle s'appuie sur une base élargie de plus de 10 millions d'enregistrements ECG et bénéficie de publications dans plusieurs revues scientifiques. Cardiologs est actuellement en phase de développement commercial, et a notamment annoncé une levée de fonds de $15M en janvier 2020 afin d'accélérer son déploiement en Europe et aux Etats-Unis.

[1] Equipe des Drs Alonso, Grimard, Jauvert et Lazarus

