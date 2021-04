ADC Therapeutics annonce l'approbation par la FDA du ZYNLONTAtm (loncastuximab tésirine-lpyl) pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire





ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT) a annoncé aujourd'hui que l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé le ZYNLONTAtm (loncastuximab tésirine-lpyl) pour le traitement de patients adultes atteints d'un lymphome à grandes cellules B récidivant ou réfractaire (r/r) après au moins deux lignes de thérapies systémiques, notamment le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) non spécifié, le LDGCB causé par un lymphome de faible grade ou un lymphome à cellules B de haut grade.1 ZYNLONTA, un conjugué anticorps-médicament ciblant le CD19, a reçu une approbation accélérée de la FDA sur la base de son taux de réponse globale. Le renouvellement de l'approbation pour cette indication pourrait être sujet à une vérification et à la description d'un avantage clinique dans un essai confirmatoire.

« Il existe un important besoin non satisfait d'options thérapeutiques pour les patients atteints d'un LDGCB r/r, y compris ceux ayant été lourdement prétraités et présentant une maladie difficile à traiter », déclare Paolo F. Caimi, DM, du centre médical des hôpitaux universitaires de Cleveland et du Case Comprehensive Cancer Center de l'Université Case Western Reserve. « Le ZYNLONTA à agent unique a démontré des résultats cliniquement importants dans l'étude pivot LOTIS-2 pour plusieurs sous-types de maladie, en particulier pour les patients admissibles ou non admissibles à une greffe et les patients ayant précédemment reçu une greffe de cellules souches ou une thérapie cellulaire CAR-T. »

L'approbation de la FDA repose sur les données de LOTIS-2, un vaste essai clinique (n=145) de Phase 2, multinational et à groupe unique, évaluant le ZYNLONTA dans le traitement de patients adultes atteints d'un LDGCB r/r après au moins deux lignes de thérapies systémiques. Les résultats de l'essai ont démontré un taux de réponse globale (TRG) de 48,3 % (70 patients sur 145), un taux de réponse complète (RC) de 24,1 % (35 patients sur 145) et un taux de réponse partielle (RP) de 24,1 % (35 patients sur 145). Les patients ont présenté un délai médian de réponse de 1,3 mois et la durée médiane de réponse pour les 70 répondants était de 10,3 mois (y compris pour les patients qui ont été censurés). Dans une population combinée évaluée sur le plan de l'innocuité, les réactions indésirables les plus courantes (?20 %) ont été la thrombocytopénie, l'élévation des gamma-glutamyltransférases, la neutropénie, l'anémie, l'hyperglycémie, l'élévation des transaminases, la fatigue, l'hypoalbuminémie, les éruptions cutanées, les oedèmes, les nausées et les douleurs musculosquelettiques. Dans l'essai LOTIS-2, les événements indésirables de grade ?3 les plus courants (?10 %) apparus durant le traitement ont été la neutropénie (26,2 %), la thrombocytopénie (17,9 %), l'élévation des gamma-glutamyltransférases (17,2 %) et l'anémie (10,3 %).

« L'approbation de la FDA pour le ZYNLONTA est une avancée prometteuse pour les patients atteints de LDGCB r/r, et un cap transformationnel pour ADC Therapeutics », déclare Chris Martin, PDG d'ADC Therapeutics. « Nous sommes profondément reconnaissants envers les patients qui ont pris part à nos essais cliniques LOTIS-1 et LOTIS-2, leurs familles, les chercheurs de l'étude et nos employés, étant donné que leur engagement a rendu possible cet accomplissement majeur. »

Le LDGCB, le type le plus commun de lymphome non hodgkinien aux États-Unis, est une maladie agressive, à progression rapide, hétérogène et avec de multiples sous-types.2 Plus de 40 % des traitements de première intention contre le LDGCB échouent.3 Pour les patients dont la première intention échoue, le pronostic est défavorable, et empire à chaque nouvelle ligne thérapeutique étant donné que les chances de guérison ou de survie sans maladie à long terme diminuent.4,5

ZYNLONTA sera bientôt disponible sur le marché aux États-Unis. ADC Therapeutics a lancé l'Advancing Patient Support Program, un programme complet de soutien aux patients proposant une aide financière, une formation continue et d'autres ressources à des patients éligibles qui reçoivent du ZYNLONTA.

Informations importantes relatives à l'innocuité

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Épanchement et oedème

Des cas graves d'épanchement et d'oedème se sont produits chez des patients traités par ZYNLONTA. Un oedème de grade 3 s'est produit chez 3 % (principalement oedème périphérique ou ascite), un épanchement pleural de grade 3 s'est produit chez 3 % et un épanchement péricardique de grade 3 ou 4 s'est produit chez 1 % des patients.

Surveiller les patients pour détecter l'apparition ou l'aggravation d'oedèmes ou d'épanchements. Interrompre la prise de ZYNLONTA en cas d'oedème ou d'épanchement de grade 2 ou supérieur jusqu'à disparition de la toxicité. Envisager une imagerie diagnostique pour les patients développant des symptômes d'épanchement pleural ou péricardique, comme l'apparition ou l'aggravation d'une dyspnée, d'une douleur thoracique et/ou d'une ascite, comme un gonflement au niveau de l'abdomen ou des ballonnements. Administrer un traitement médical adapté pour les oedèmes et les épanchements.

Myélosuppression

Le traitement par ZYNLONTA peut provoquer une myélosuppression grave ou sévère, y compris une neutropénie, une thrombocytopénie et une anémie. Une neutropénie de grade 3 ou 4 s'est produite chez 32 %, une thrombocytopénie chez 20 % et une anémie chez 12 % des patients. Une neutropénie et une thrombocytopénie de grade 4 se sont produites chez 21 % et 7 % des patients, respectivement. Une neutropénie fébrile s'est produite chez 3 % des patients.

Effectuer des hémogrammes complets pendant tout le traitement. Les cytopénies peuvent nécessiter une interruption, une réduction posologique ou un abandon de la prise de ZYNLONTA. Envisager, le cas échéant, l'administration d'un traitement prophylactique par facteur stimulant les colonies de granulocytes.

Infections

Des infections mortelles et graves, y compris des infections opportunistes, se sont produites chez des patients traités par ZYNLONTA. Des infections de grade 3 ou supérieur se sont produites chez 10 % des patients, et des infections mortelles chez 2 % d'entre eux. Les infections de grade ?3 les plus fréquentes étaient la septicémie et la pneumonie.

Surveiller toute apparition ou aggravation de signes ou symptômes suggérant une infection. En cas d'infection de grade 3 ou 4, interrompre la prise de ZYNLONTA jusqu'à disparition de l'infection.

Réactions cutanées

Des réactions cutanées graves se sont produites chez des patients traités par ZYNLONTA. Des réactions cutanées de grade 3 se sont produites chez 4 % des patients, notamment : réaction de photosensibilité, éruption cutanée (y compris exfoliative et maculopapulaire) et érythème.

Surveiller l'apparition ou l'aggravation de réactions cutanées, y compris de réactions de photosensibilité. Interrompre la prise de ZYNLONTA en cas de réactions cutanées sévères (grade 3) jusqu'à leur disparition. Conseiller aux patients de minimiser ou d'éviter l'exposition directe à la lumière solaire naturelle ou artificielle, y compris l'exposition derrière des vitres. Recommander aux patients de protéger leur peau contre l'exposition à la lumière solaire en portant des vêtements anti-UV et/ou en utilisant des produits de protection solaire. En cas de réaction ou d'éruption cutanée, envisager de consulter un dermatologue.

Toxicité embryo-foetale

Sur la base de son mécanisme d'action, ZYNLONTA peut provoquer une toxicité embryo-foetale lorsqu'il est administré à une femme enceinte car il contient un composé génotoxique (SG3199) et nuit activement aux cellules en division.

Informer les femmes enceintes du risque potentiel pour le foetus. Conseiller aux femmes en âge de procréer d'utiliser un moyen de contraception efficace durant un traitement par ZYNLONTA, et pendant 9 mois après la prise de la dernière dose. Conseiller aux hommes ayant des partenaires féminines en âge de procréer d'utiliser un moyen de contraception efficace durant un traitement par ZYNLONTA, et pendant 6 mois après la dernière dose.

RÉACTIONS INDÉSIRABLES

Dans une population combinée de 215 patients (Phase 1 et LOTIS-2), évaluée sur le plan de l'innocuité, les réactions indésirables les plus courantes (>20 %), y compris les anomalies de laboratoire, ont été la thrombocytopénie, l'élévation des gamma-glutamyltransférases, la neutropénie, l'anémie, l'hyperglycémie, l'élévation des transaminases, la fatigue, l'hypoalbuminémie, les éruptions cutanées, les oedèmes, les nausées et les douleurs musculosquelettiques.

Dans LOTIS-2, des réactions indésirables graves se sont produites chez 28 % des patients traités par ZYNLONTA. Les réactions indésirables graves les plus courantes observées chez au moins 2 % des patients traités par ZYNLONTA ont été la neutropénie fébrile, la pneumonie, l'oedème, l'épanchement pleural et la septicémie. Des réactions indésirables mortelles se sont produites chez 1 % des patients, en raison d'une infection.

Un abandon définitif de la prise de ZYNLONTA en raison d'une réaction indésirable a été effectué chez 19 % des patients. Les réactions indésirables ayant conduit à l'abandon définitif de la prise de ZYNLONTA chez au moins 2 % des patients ont été l'élévation des gamma-glutamyltransférases, l'oedème et l'épanchement.

Des réductions de dose en raison d'une réaction indésirable au ZYNLONTA ont été effectuées pour 8 % des patients. La réaction indésirable ayant conduit à une réduction de la dose de ZYNLONTA chez au moins 4 % des patients était l'élévation des gamma-glutamyltransférases.

Des interruptions de dose en raison d'une réaction indésirable ont été effectuées chez 49 % des patients traités par ZYNLONTA. Les réactions indésirables ayant conduit à l'interruption de la prise de ZYNLONTA chez au moins 5 % des patients étaient l'élévation des gamma-glutamyltransférases, la neutropénie, la thrombocytopénie et l'oedème.

Vous pouvez signaler des effets secondaires à la FDA en composant le (800) FDA-1088 ou sur le site www.fda.gov/medwatch. Vous pouvez également signaler des effets secondaires à ADC Therapeutics en composant le 1-855-690-0340.

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale améliorant la qualité de vie des patients atteints de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de prochaine génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique pour les patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

Le CAM ZYNLONTAtm (loncastuximab tésirine-lpyl) ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B, récidivant ou réfractaire, après au moins deux lignes de thérapies systémiques. ZYNLONTA fait également l'objet d'essais cliniques en phase avancée en association avec d'autres agents. Le camidanlumab tésirine (Cami) est en cours d'évaluation dans un essai clinique en phase avancée pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et dans un essai clinique de Phase 1b pour diverses tumeurs solides avancées. En plus du ZYNLONTA et du Cami, la Société dispose de multiples CAM basés sur des PBD en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et dispose d'une présence à Londres, dans la région de la baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter https://adctherapeutics.com/ et nous suivre sur Twitter et LinkedIn.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les faits historiques contenues dans le présent communiqué de presse, y compris les déclarations concernant nos résultats d'exploitation et notre situation financière futurs, notre stratégie commerciale, nos produits et produits candidats, notre portefeuille de recherche, les études précliniques et les essais cliniques en cours et prévus, les soumissions et approbations réglementaires, la population potentielle de patients, les coûts de recherche et de développement, le calendrier et les perspectives de succès, ainsi que les plans et objectifs de la direction concernant les activités futures, constituent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et hypothèses de notre direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. Ces déclarations sont soumises à des risques et des incertitudes, et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans nos documents déposés auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse. Aucune garantie ne peut être donnée que ces résultats futurs seront atteints. Ces déclarations prospectives contenues dans ce document ne sont valables qu'à la date de publication du présent communiqué de presse. Nous déclinons expressément toute obligation et tout engagement de mettre à jour ces déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans nos attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées, sauf si la législation en vigueur l'exige. Aucune déclaration ou garantie (explicite ou implicite) n'est faite quant à l'exactitude de ces déclarations prospectives.

ZYNLONTAtm est une marque commerciale d'ADC Therapeutics SA.

Références

