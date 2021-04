Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour commémoratif du génocide arménien





OTTAWA, ON, le 24 avril 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour commémoratif du génocide arménien, qu'on appelle également Medz Yeghern :

« Aujourd'hui, en ce Jour commémoratif du génocide arménien, nous nous joignons aux communautés arméniennes au Canada et à travers le monde pour nous souvenir de ceux qui ont perdu la vie et qui ont souffert des actes insensés infligés à la population arménienne. Nous rendons également hommage à leurs descendants et à ceux qui continuent de vivre avec la douleur, les traumatismes et les deuils causés par cette tragédie.

« Le génocide arménien a montré au monde le coût inadmissible de la division, de l'exclusion et de la haine. Le Canada s'oppose vigoureusement à la haine, à l'intolérance et à la xénophobie, et les condamne. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre attachement au respect des droits fondamentaux et de la dignité de tous les êtres humains, et nous nous engageons à continuer de travailler avec nos partenaires pour faire en sorte que de telles atrocités ne se reproduisent plus.

« Nous continuons d'être inspirés par la force et le courage dont la population arménienne a fait preuve à travers des épreuves inimaginables. Nous envisageons avec espoir des lendemains plus paisibles et plus justes.

« En ce sombre anniversaire, j'invite tous les Canadiens à s'arrêter un instant pour se souvenir des victimes et de ceux qui ont survécu aux horreurs du génocide arménien. Nous continuerons à leur rendre hommage en combattant la haine, en protégeant les plus vulnérables et en oeuvrant à faire de notre monde un endroit meilleur. »

