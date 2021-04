L'Administration de l'aéroport international d'Ottawa annonce la réussite de son processus de sollicitation de consentement





OTTAWA, ON, le 24 avril 2021 /CNW/ - L'Administration de l'aéroport international d'Ottawa (AAIO) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu le consentement requis de ses détenteurs d'obligations (les « Détenteurs d'obligations ») afin que ceux-ci renoncent temporairement à certains engagements (les « Modifications proposées ») prévus à son acte de fiducie-cadre (l '« Acte de fiducie ») régissant les séries d'obligations en circulation, y compris les obligations données en garantie (collectivement, les « Obligations ») dans le cadre du processus de sollicitation de consentement annoncé plus tôt ce mois-ci (la « Sollicitation de consentement »).

Les Modifications proposées, qui étaient détaillées dans la circulaire de sollicitation de consentement (la « Circulaire ») datée du 7 avril 2021 et distribuée aux Détenteurs d'obligations, libèreront temporairement l'AAIO de ses engagements à respecter ou à satisfaire aux engagements concernant l'atteinte de ratios, l'endettement supplémentaire et les restrictions quant à la vente, à la location, etc. et ce, pour 2021 et 2022.



Tel que confirmé par l'agent de compilation de la Sollicitation de consentement, les Détenteurs d'obligations représentant 98,34 % du montant principal de toutes les Obligations en circulation ont remis des formulaires de procuration et de consentement valides en faveur de la résolution extraordinaire relative aux Modifications proposées (la « Résolution »). Par conséquent, la Résolution a été adoptée avec le consentement écrit des Détenteurs et l'assemblée prévue sous forme de téléconférence qui devait se tenir à 10 h (heure de l'Est) le 27 avril 2021 a été annulée.

Comme indiqué en détail dans la Circulaire, les Détenteurs d'obligations qui ont remis (sans le révoquer) un formulaire de procuration et de consentement valide avant la date limite établie dans la Circulaire recevront les frais de vote à condition qu'ils satisfassent aux conditions requises.

Pendant la période de mise en vigueur des Modifications proposées, l'AAIO divulguera dans les notes afférentes aux états financiers trimestriels transmis au fiduciaire des Détenteurs d'obligations le fait que le montant des liquidités disponibles à la fin dudit trimestre est inférieur à 20 millions de dollars, le cas échéant.



« Depuis le début de la pandémie, l'objectif principal de l'AAIO est la viabilité financière. La réussite de ce processus est un facteur important dans l'atteinte de cet objectif et démontre la confiance du marché dans l'industrie et dans notre aéroport » a déclaré Mark Laroche, Président et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa. « La certitude apportée permettra à l'AAIO de reprendre son rôle de générateur économique dans la région de la capitale du Canada lorsque commencera la relance suite à la pandémie COVID-19. »

Les Marchés des Capitaux CIBC ont agi à titre d'agent de sollicitation. D.F. King Canada a agi à titre d'agent d'information dans la Sollicitation de consentement. La Société de fiducie AST (Canada) a agi à titre d'agent de compilation. Norton Rose Fulbright Canada LLP a agi à titre de conseiller juridique de l'AAIO. Les Détenteurs d'obligations qui ont des questions ou ont besoin d'aide peuvent communiquer avec D.F. King Canada par téléphone au 1-800-239-6513 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 1-416-682-3825 (à frais virés à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou par courriel à inquiries@dfking.com.





Au sujet de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa

L'AAIO gère, exploite et développe les installations et les terrains de l'aéroport pour soutenir la croissance économique de la région de la capitale du Canada et génère plus de 2,2 milliards de dollars annuellement en activité économique totale dans la région d'Ottawa et de Gatineau.

