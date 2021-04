/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Journée des locataires - Manifestations pour réclamer un vrai contrôle des loyers/





MONTRÉAL, le 23 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) manifestera à Montréal, Québec et St-Hyacinthe le 24 avril pour la 9e édition de la Journée des locataires. Les manifestantEs réclameront à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation Andrée Laforest des mesures concrètes pour freiner la flambée des loyers. À 2 mois du 1er juillet, de nombreux ménages locataires sont victimes d'éviction et subissent de fortes hausses de loyer.

Des locataires seront sur place pour témoigner de leur difficulté à trouver un logement en vue du 1er juillet et pour illustrer les hausses abusives de loyer.

Rassemblements et manifestations

Montréal :

Manifestation à Parc-Extension, 13h30 au métro Parc

Informations : Maxime Roy-Allard, RCLALQ, 514-781-2220

Québec :

Rassemblement devant l'Assemblée nationale, 11h

Informations : Nicole Dionne, BAIL, 418-456-6597

St-Hyacinthe :

Rassemblement au parc Casimir-Dessaulles, 13h30

Marjolaine Deneault, RCLALQ, 514-863-8052

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

