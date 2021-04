Le gouvernement du Québec appuie le Festival Metropolis bleu





MONTRÉAL, le 24 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer le 23e Festival littéraire international Metropolis bleu, qui se déroule en ligne du 24 avril au 2 mai 2021.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annoncent une aide financière de 165 983 $ pour soutenir l'événement.

Le Festival Metropolis bleu fait rayonner internationalement la littérature et l'écriture et contribue, avec sa programmation diversifiée, à l'inclusion et aux échanges interculturels. Ce rendez-vous, qui offre un espace multilingue où se rencontrent notamment lecteurs, artistes et artisans du livre, se déploie cette année sous le thème Les défis de notre temps?. Également, à compter du 21 mai 2021, six circuits littéraires thématiques seront disponibles en baladodiffusion afin de permettre au public de découvrir différents lieux de la métropole à travers la vision et la perception des auteurs.

Citations :

« Cette belle célébration des mots permet de découvrir autrement la richesse de notre littérature. Elle révèle le fabuleux potentiel d'évocation des textes ainsi que le grand talent des auteurs d'ici et d'ailleurs. Elle invite à partager le plaisir de lire, tout en conviant les créateurs à cultiver le lien qui unit le livre et le lecteur. Grâce à son inventivité, ce festival participe sans conteste au rayonnement de cette culture dont nous sommes fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Avec sa programmation riche qui rejoint un vaste public, le Festival Metropolis bleu contribue de belle façon à l'offre culturelle de la métropole. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cet événement littéraire inclusif qui stimule les échanges et la créativité. Bravo aux organisateurs d'avoir su cette année en faire un événement virtuel qui participe à la vitalité de Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde les montants suivants :

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde les montants suivants : 70 000 $ par l'intermédiaire de son Programme de soutien à la mission;



28 460 $ provenant de la Mesure ponctuelle Exploration et déploiement numérique;



10 483 $ issus de l'Aide supplémentaire non récurrente au Soutien à la mission - COVID. Cette somme s'inscrit dans le Plan de relance économique du milieu culturel.



19 000 $ sur deux ans ( 2019-2020 et 2020-2021) pour la réalisation d'activités destinées au jeune public et aux adolescents, dans le cadre du Festival des enfants TD, en mai 2020, et en mai 2021.

2020-2021) pour la réalisation d'activités destinées au jeune public et aux adolescents, dans le cadre du Festival des enfants TD, en mai 2020, et en mai 2021. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au Festival en accordant une somme de 38 040 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

