ProLogium, fabricant de batteries à semi-conducteurs, reçoit un autre prix Edison





TAIPEI, 24 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le gala des Edison Awards 2021 s'est tenu en Floride le jeudi 22 avril. Le fabricant de batteries à semi-conducteurs ProLogium a reçu la médaille de bronze. ProLogium a été sélectionné comme finaliste dans la catégorie infrastructures critiques humaines et a été choisi pour sa technologie ASM exclusive conçue pour la sécurité des batteries.

Fondés en 1987, les Edison Awards sont une célébration annuelle de la technologie innovante mettant en lumière d'excellentes inventions pour l'amélioration de la vie humaine. ProLogium est la seule société de batteries à semi-conducteurs au monde à avoir été récompensée deux fois au cours des 100 ans d'histoire des Awards. En 2019, ProLogium a remporté son premier Edison Gold Award pour sa technologie brevetée BiPolar+. La technologie BiPolar+ a porté les performances des batteries à semi-conducteurs à un tout autre niveau, tandis que la technologie ASM garantit une sécurité absolue. Il s'agit d'une nouvelle avancée majeure pour l'installation des batteries à semi-conducteurs dans les véhicules électriques.

Pourquoi ProLogium a-t-elle voulu développer la technologie ASM pour le marché ?

Une parfaite sécurité ne peut être obtenue que si la sécurité de la batterie est assurée au niveau de la cellule. Des cellules non sécurisées peuvent entraîner un risque d'emballement thermique, même si le module est bien protégé. La batterie à semi-conducteurs est intrinsèquement sûre, car elle utilise un électrolyte solide. La sécurité passive est donc garantie. Cependant, lorsque de grandes quantités d'électrodes et de cellules sont densément conditionnées et regroupées, une technologie innovante est nécessaire pour permettre une sécurité active.

L'ASM, ou mécanisme de sécurité active, est une technologie développée par ProLogium qui met activement fin à la réaction d'emballement thermique et garantit la sécurité des cellules de la batterie. L'ASM est différent de tous les autres mécanismes de sécurité active qui l'ont précédé. Nous avons vu des mécanismes utilisant un retardateur de flamme pour réduire la combustion ou l'ajout d'additifs pour ralentir l'électrochimie et retarder l'emballement thermique. Toutefois, ces méthodes entravent inévitablement les performances de la batterie. C'est pourquoi ProLogium a décidé d'adopter une approche plus fondamentale et de développer un mécanisme qui réduit l'énergie et empêche l'emballement thermique.

Comme l'a déclaré Martin Eberhard, cofondateur, PDG et président de Tesla, « la technologie de batterie à électrolyte solide de ProLogium est le nouveau développement le plus intéressant que j'ai vu dans ce domaine. La combinaison de la sécurité, des caractéristiques de vieillissement, du taux de charge rapide et du conditionnement bipolaire, le tout sans sacrifier la densité énergétique, et à un prix compétitif, font des cellules ProLogium les meilleures que j'ai vues pour l'industrie automobile. »

Communiqué envoyé le 23 avril 2021 à 22:00 et diffusé par :