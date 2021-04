Xinhua Silk Road : l'énergie intelligente et l'Internet de l'énergie devraient guider le développement énergétique futur, selon le président de Trina Solar





BEIJING, 23 avril 2021 /CNW/ - Gao Jifan, président-directeur général de Trina Solar Co., Ltd., l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions énergétiques intelligentes photovoltaïques (PV), a affirmé que l'énergie intelligente et l'Internet de l'énergie devraient guider le développement énergétique futur lors de l'édition 2021 de la conférence annuelle du forum Boao pour l'Asie (BFA), qui s'est tenue du 18 au 21 avril.

Le secteur de l'énergie a connu une révolution marquée par l'électrification et une transformation intelligente vers des énergies à basse teneur en carbone. À la suite de ces changements, Trina Solar a entrepris une exploration de l'Internet industriel.

En ce qui concerne la transformation numérique, Gao Jifan explique que la société a pris l'initiative en 2018 de lancer une marque d'énergie reposant sur l'IdO, à savoir TrinaIoT, qui utilise la technologie de détection de l'IdO et la technologie de mégadonnées basée sur Internet pour aider les entreprises à améliorer leur fonctionnement numérique et l'efficacité de leurs pratiques de gestion.

L'an dernier, Trina Solar a créé la 600W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance, attirant des entreprises et des organisations en amont et en aval de la chaîne industrielle et les invitant à travailler dans l'intérêt de toutes les parties. À la fin de 2020, l'alliance comptait une soixantaine de membres.

L'industrie de l'énergie solaire photovoltaïque pourra accroître son développement lorsqu'il sera possible de réduire les coûts non techniques des centrales électriques photovoltaïques. Parallèlement, toujours selon Gao Jifan, en stimulant davantage le développement novateur grâce au stockage d'énergie et à la production d'hydrogène, l'énergie intelligente photovoltaïque jouera un rôle prédominant dans le système énergétique.

Il affirme que Trina Solar intensifiera ses efforts pour accroître la capacité des modules à plus de 50 GW d'ici la fin de 2021, et s'efforcera de mener le développement vert à l'échelle mondiale en créant une entreprise de classe mondiale offrant de l'énergie solaire, le stockage d'énergie, des produits et solutions Internet d'hydrogène et d'énergie intelligente au cours de la 14e période du Plan quinquennal (de 2021 à 2025).

Il mentionne également que l'entreprise a répondu activement à l'initiative la Ceinture et la Route et a poursuivi une coopération approfondie avec les pays qui y prennent part.

Fondée en 1997, Trina Solar se consacre au développement de produits, d'applications et de services photovoltaïques en vue de promouvoir le développement durable à l'échelle mondiale. À l'heure actuelle, l'entreprise a livré des modules solaires d'une capacité de plus de 66 GW et connecté des centrales solaires de plus de 3 GW au réseau mondial. Son empreinte commerciale s'étend sur 100 pays et régions.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/321087.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1495068/image1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Communiqué envoyé le 23 avril 2021 à 21:44 et diffusé par :