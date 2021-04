Les deux produits vedettes de HAVAL ont été présentés au Salon de l'automobile de Shanghai 2021, démontrant la force de GWM dans la recherche technologique





SHANGHAI, 24 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le 19 avril, JOLION et la 3e génération du HAVAL H6 ont fait leurs débuts au Salon de l'automobile de Shanghai 2021. Les deux modèles sont les produits vedettes basés sur la plateforme modulaire L.E.M.O.N., hautement intelligente et interconnectée. Et sont dotés de configurations technologiques, consolidant le pouvoir de leader de HAVAL sur le marché. Ces deux modèles se commercialisent progressivement sur les marchés étrangers.

Le SUV tendance HAVAL JOLION a déjà été commercialisé en Afrique du Sud, en Irak, en Arabie Saoudite et en Australie, où il a gagné en popularité. Non seulement il prend en charge des technologies de pointe telles que le chargement sans fil des téléphones portables, le stationnement automatique sur toutes les surfaces, le levier de boite de vitesse électronique et la conduite automatique L2 +, mais il est également doté de hautes performances et d'une faible consommation d'énergie. Il est équipé d'un moteur 1,5T (4g15k) et de la technologie de turbocompression, avec une puissance maximale de 110kW, un couple maximal de 22N*m et une puissance HEV de 1,5 T, ce qui lui permet d'améliorer la consommation de carburant et d'être plus propre et plus respectueux de l'environnement. Les modes de conduite standard / sport / économie / neige sont disponibles pour répondre aux besoins des différentes conditions de conduite sur route.

La 3e génération du HAVAL H6 sera lancée dans le monde entier prochainement et se présente comme une oeuvre innovante intégrant l'esthétique orientale, la science et la technologie du futur. Ce modèle est équipé de la conduite automatique L2 +, qui comprend l'ACC, le pilotage automatique et le stationnement automatique sur toute surface. C'est le seul modèle de sa catégorie à être équipé de freinage d'urgence automatique (AEB) avec reconnaissance caméra et du dernier système ESP de génération 9.3, qui préserve la stabilité de la carrosserie et offre une garantie de sécurité complète aux conducteurs et aux passagers. En outre, il s'agit de la première marque de véhicules non luxueux au monde équipée de la fonction de caméra de recul, offrant aux utilisateurs une expérience de conduite agréable et confortable.

Ces deux modèles sont basés sur la plateforme L.E.M.O.N. Et sont disponibles dans une gamme complète de vérification de la conception, du véhicule aux pièces, ce qui garantit que leurs performances sont à la hauteur du niveau de pointe international.

Cette plate-forme se caractérise par ses hautes performances, sa sécurité, sa flexibilité et sa légèreté. Il a été créé par GWM selon le principe d'un « investissement considérable dans la R&D ». Sur la base de ce principe, GWM a mis en place une structure de recherche et de développement dont la Chine en est le centre, couvrant « sept pays et dix régions » en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Une telle disposition permet de bénéficier de grands principes et de principaux atouts en matière de science et de technologie.

GWM a tracé une voie ascendante vers l'informatisation, l'intelligence et l'interconnexion de tout. Outre cette plateforme modulaire hautement intelligente, elle a mis au point une plateforme professionnelle TANK tout-terrain et l'intelligence COFIS pour une intelligence complète du véhicule. Après maints efforts, elle a construit une « barrière technologique », accélérant les stratégies de mondialisation de GWM et permettant à ses utilisateurs du monde entier d'apprécier la surprise de l'innovation scientifique et technologique et de vivre une vie plus pratique et plus agréable.

