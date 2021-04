CGTN : La Chine réaffirme ses engagements en matière de lutte contre les changements climatiques, et souligne que des efforts sont déployés en ce sens





BEIJING, 23 avril 2021 /CNW/ - La Chine, le plus important pays en développement de la planète, a réitéré que ses émissions de CO2 atteindront un sommet avant 2030, et que le pays deviendra carboneutre avant 2060.

Le président Xi Jinping en a de nouveau fait la promesse lors du sommet des dirigeants sur le climat de jeudi dernier, une étape importante du processus politique climatique mondial en matière de lutte contre les changements climatiques en prévision de la 26e Conférence des Parties sur les changements climatiques des Nations Unies qui aura lieu en novembre à Glasgow, au Royaume-Uni.

« La Chine a fait de la coopération visant à créer une civilisation écologique une priorité dans le cadre de la construction conjointe de l'initiative Belt and Road, en plus de faire la promotion d'une série d'initiatives vertes », a souligné le président, ajoutant que la Chine tiendra la 15e réunion de la Conférence des Parties lors de la Convention sur la diversité biologique, en octobre.

Contrôler et réduire la consommation de charbon

Le président chinois a affirmé aux autres leaders mondiaux présents au sommet que des mesures concrètes ont déjà été prises. « La Chine a intégré cet objectif à la création d'une civilisation écologique, et le plan d'action visant à atteindre le pic des émissions de carbone d'ici 2030 est en cours. »

« Au cours de la période du 14e Plan quinquennal (2021-2025), nous exercerons un contrôle rigoureux de la croissance de la consommation de charbon, avant de réduire progressivement cette consommation au cours de la période du 15e Plan quinquennal », a-t-il ajouté.

Les centrales au charbon demeurent une importante source d'énergie en Chine, et le pays s'est engagé à réduire la part du charbon dans la consommation totale d'énergie à moins de 56 % en 2021.

Le 14e Plan quinquennal, un document stratégique clé qui aura une grande influence sur le développement économique du pays au cours de la prochaine décennie et au-delà, précise que la consommation d'énergie par unité de produit intérieur brut (PIB) et les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB seront réduites de 13,5 % et de 18 % respectivement au cours de cette période.

Lors de l'édition annuelle de la Central Economic Work Conference de la Chine qui a eu lieu à la fin de 2020, la réduction des émissions de carbone a été désignée comme l'un des huit objectifs clés sur lesquelles la Chine devra mettre l'accent en 2021.

Entre-temps, Xi Jingping a fait remarquer que ce ne sont pas des tâches faciles. « La Chine s'est engagée à atteindre ses objectifs beaucoup plus rapidement que les pays développés. »

Selon les prévisions, pour respecter son engagement à l'égard des faibles émissions de carbone, la Chine devra faire la transition entre l'atteinte de son pic de carbone et la réalisation de la carboneutralité d'ici 30 ans, comparativement à l'engagement pris par bon nombre de pays développés sur une période de 60 ans.

Le président chinois a insisté sur le fait que les pays doivent honorer leurs promesses en matière de lutte contre les changements climatiques.

Lors du Sommet de Copenhague qui a eu lieu en 2009, la Chine s'est engagée à réduire sa consommation énergétique consacrée aux énergies non fossiles de 15 % au plus tard en 2020, se traduisant par une réduction de 40 à 45 % de l'intensité de ses émissions de carbone par rapport à 2005. En 2019, les statistiques de la Chine en ce sens montraient des résultats de 15,3 % et de 48,1 %, ce qui signifie que le pays a atteint et dépassé ses objectifs plus tôt que prévu.

Selon le ministère de l'Écologie et de l'Environnement, les émissions de gaz à effet de serre par unité de PIB avaient chuté de 48 % en 2019 en Chine par rapport à 2005. Cet objectif a été atteint avant l'échéancier prévu pour l'atteinte des cibles fixées pour la Chine en 2020.

La coopération mondiale est essentielle

Xi Jingping a également souligné l'importance de la coopération mondiale, invitant la communauté internationale à travailler ensemble, au lieu de recourir aux accusations mutuelles, et à tenir ses promesses, au lieu de les renier.

Le président a émis une mise en garde contre les approches fragmentées et palliatives en ce qui concerne la conservation du milieu écologique.

Saluant le retour des États-Unis au sein du système de gouvernance multilatérale en matière de lutte contre les changements climatiques, Xi Jingping a déclaré que la Chine se réjouit à l'idée de travailler avec la communauté internationale, y compris les États-Unis, pour faire progresser la gouvernance environnementale mondiale.

Il a ajouté que les pays développés doivent déployer des efforts concrets pour aider les pays en développement à améliorer leurs capacités à faire face aux changements climatiques, soulignant le principe de responsabilités communes, mais différenciées dans le processus.

Le président chinois a souligné à maintes reprises l'importance de maintenir le multilatéralisme, l'unité et la coopération dans la lutte contre les changements climatiques.

La Chine et certains pays européens ont travaillé en étroite collaboration dans le cadre de la lutte mondiale contre les changements climatiques depuis l'abandon de l'Accord de Paris par l'administration de l'ancien président américain Donald Trump.

