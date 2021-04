JAB accueille Lubomira Rochet en tant que partenaire





JAB se réjouit d'accueillir Lubomira Rochet parmi les partenaires de JAB à compter du 1er juin 2021. Basée à Londres, Mme Rochet est réputée pour son leadership dans le domaine du numérique et ses qualités de transformatrice d'entreprise, fruits de sa vaste expérience dans plusieurs secteurs au niveau mondial. Elle rejoint JAB après sept années passées chez L'Oréal où elle occupait les fonctions de directrice du numérique et membre du Comité exécutif.

Lorsqu'elle était chez L'Oréal, madame Rochet a dirigé avec succès le basculement marketing et commercial du géant de la beauté vers une entreprise axée sur le numérique ; le commerce électronique a ainsi atteint 27 % des revenus du groupe, enregistrant plus de 45 % de croissance annuelle moyenne pendant son mandat, tout en optimisant la fidélisation grâce à la relation directe avec la clientèle, et en réinventant le marketing à l'ère numérique. Elle a été élue « Responsable marketing mondiale pour l'année 2019 » par la Fédération mondiale des annonceurs.

Mme Rochet mettra à profit son bilan positif des transformations d'entreprises internationales à grande échelle, pour stimuler la croissance et le leadership numériques des entreprises du portefeuille de JAB. Mme Rochet rejoindra les conseils d'administration de plusieurs entreprises appartenant au portefeuille de JAB, notamment dans les plateformes des plaisirs gourmands, de la vente au détail dans le secteur de la restauration rapide, des produits pour animaux de compagnie, et des produits de luxe. Elle ne siègera pas au Conseil d'administration de Coty, et ne traitera aucune question y afférent. Mme Rochet apportera également ses connaissances approfondies et de longue date, en matière d'écosystèmes technologiques, numériques et d'innovation, aussi bien occidentaux qu'asiatiques, et sa large compréhension des aspirations des consommateurs, en pleine évolution, pour développer de nouvelles plateformes de croissance dans les entreprises grand public et de technologie grand public, pour JAB.

Olivier Goudet, associé directeur et PDG de JAB, a commenté : « Nous sommes vraiment enchantés d'accueillir Lubomira en tant que partenaire chez JAB. Son expérience et sa vision seront fondamentales pour aller de l'avant ; elle enrichit en effet nos perspectives et nos capacités institutionnelles concernant la numérisation de notre monde, une mégatendance qu'il est essentiel de comprendre pour saisir la croissance à long terme et la création de valeur pour de nombreuses années à venir. »

À propos de JAB

JAB Holding Company investit dans les secteurs axés sur les consommateurs et présentant des dynamiques à long terme, notamment de solides perspectives de croissance, des caractéristiques attractives en termes de marges et de flux de trésorerie, ainsi qu'une résilience démontrée. Aux côtés du JAB Consumer Fund, JAB Holding Company est le plus grand actionnaire de Keurig Dr Pepper, société leader sur le marché des boissons en Amérique du Nord, et possède des participations majoritaires dans JDE Peet's, plus grande société pure-play de produits de consommation de café, et à la croissance la plus rapide ; NVA, l'une des principales plateformes de services de soins aux animaux ; Krispy Kreme Doughnut, leader mondial des doughnuts et autres sucreries de qualité supérieure ; Panera Bread, société de pains/café de premier plan ; Pret A Manger, société leader sur le marché des aliments prêts à être consommés ; Caribou Coffee Company, détaillant spécialisé dans les produits de café haut de gamme premium ; Einstein Noah Restaurant Group, leader dans la catégorie des bagels en Amérique du Nord ; et Espresso House, plus grande chaîne de cafés de marque dans les pays scandinaves. JAB Holding Company est également le principal actionnaire de Coty Inc., leader mondial de la beauté, et possède la société de produits de luxe, Bally.

