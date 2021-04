Les ministres Champagne, Joly et Carr font valoir les investissements en biofabrication figurant dans le budget de 2021





OTTAWA, ON, le 23 avril 2021 /CNW/ - Le budget de 2021 est le plan du gouvernement du Canada visant à mener à bien la lutte contre la COVID-19 et à assurer une relance économique vigoureuse pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, la ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, l'honorable Mélanie Joly, et le représentant spécial pour les Prairies, l'honorable Jim Carr, ont rencontré les représentants de l'Université de la Saskatchewan pour discuter de l'investissement du Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience dans la Vaccine and Infectious Disease Organization (VIDO) en vue de la recherche et du développement de vaccins.

Le budget de 2021 propose de fournir 59,2 millions de dollars à la VIDO de l'Université de la Saskatchewan pour qu'elle puisse mettre au point et fabriquer des produits biologiques comme des vaccins et des thérapeutiques. Ce financement serait accordé au titre du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada. L'investissement proposé aiderait la VIDO à étendre la portée de ses essais cliniques en fonction des recommandations de Santé Canada et à rehausser le niveau de biosécurité d'une portion de son installation de Saskatoon pour le faire passer du niveau 3 au niveau 4, ce qui permettrait aux chercheurs de manipuler tous les agents pathogènes qui existent dans le monde.

Ce financement s'ajoute aux investissements totalisant 46 millions de dollars qui ont déjà été réalisés dans la VIDO en vue d'accélérer la mise au point d'un vaccin candidat contre la COVID-19, de soutenir la recherche et de moderniser ses installations de production afin qu'elles soient conformes aux bonnes pratiques de fabrication nécessaires pour les vaccins destinés aux humains.

La protection de la santé et le maintien de la sécurité des Canadiens, surtout pendant cette troisième vague de la pandémie alors que sévissent des variants plus agressifs du virus, demeurent des priorités absolues du gouvernement du Canada. La distribution des vaccins est en cours partout au Canada, soutenue par le gouvernement fédéral dans chaque province et territoire. Le budget de 2021 investit dans le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie au Canada afin de renforcer la capacité de mise au point de vaccins et de biofabrication au Canada.

Le budget de 2021 est un plan visant à offrir une passerelle aux Canadiens et aux entreprises canadiennes pendant la crise et à assurer une relance vigoureuse. Il s'agit d'un plan visant à stimuler la croissance économique, à assurer la participation des femmes dans la population active et à offrir à chaque enfant du Canada le meilleur départ qui soit dans la vie. Ce plan réduira, en moyenne, de 50 % les frais pour les parents d'ici 2022 pour toutes les places en garderie réglementées au Canada. L'objectif est d'atteindre des frais de 10 $ par jour en moyenne d'ici 2025-2026. Il propose de prolonger les mesures de soutien aux entreprises et au revenu jusqu'à l'automne et de faire des investissements en vue de créer des emplois et d'aider les entreprises de l'ensemble de l'économie à revenir en force. Il appuiera l'offre de près de 500 000 nouvelles possibilités de formation et d'emploi, y compris 215 000 possibilités pour les jeunes; il apportera du soutien aux entreprises des secteurs les plus touchés comme le tourisme, les arts et la culture; et il accélérera les investissements et la transformation numérique des petites et moyennes entreprises. Le budget de 2021 est un plan qui met le gouvernement sur la bonne voie pour respecter son engagement de créer un million d'emplois d'ici la fin de l'année.

La situation financière du Canada était excellente lorsque la pandémie a frappé. Cette situation a permis au gouvernement de prendre des mesures rapides et décisives, de soutenir les gens et les entreprises et d'être bien placé pour faire des investissements sans précédent dans la relance.



« Notre gouvernement réalise des investissements soutenus en vue de restaurer la capacité nationale de fabrication de vaccins et d'ainsi répondre aux attentes et aux besoins de la population canadienne. Ces investissements permettront de nous assurer que le Canada bénéficie d'infrastructures modernes et adaptables, et ce, dès maintenant et pour l'avenir. Grâce à l'investissement dont il est question aujourd'hui, notre gouvernement viendra en aide aux entreprises et aux chercheurs canadiens afin qu'ils mettent au point des vaccins qui seront fabriqués au Canada. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Notre gouvernement est fier d'investir dans l'expertise et l'ingéniosité de calibre mondial des gens qui travaillent à la VIDO et à l'Université de la Saskatchewan. Ce que nous voulons faire, c'est établir un centre national de recherche sur les pandémies. Ce sont les partenariats de ce genre qui vont permettre au Canada de se doter d'une capacité accrue en recherche scientifique, de demeurer un chef de file dans ce domaine et de rebâtir un meilleur Canada. »

- La ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, l'honorable Mélanie Joly

« La VIDO se situe à l'avant-garde de la recherche sur les pandémies. Le gouvernement du Canada est donc fier de continuer d'appuyer ses importants travaux. Les investissements prévus dans le budget de 2021 permettront d'enrichir le bassin de talents et de renforcer le réseau de la recherche au Canada ainsi que de stimuler la croissance des entreprises canadiennes du domaine des sciences de la vie. »

- Le représentant spécial pour les Prairies, l'honorable Jim Carr

« Ce financement viendra soutenir la production de vaccins et l'expansion de notre capacité de recherche de pointe de sorte que nous puissions participer aux efforts de lutte contre de futures pandémies. La VIDO va aussi pouvoir étendre son rôle qui est d'aider à protéger les Canadiens et leur bétail contre les maladies infectieuses émergentes. »

- Le directeur et chef de la direction de la VIDO, le Dr Volker Gerdts

« Cet investissement majeur dans la VIDO de l'Université de la Saskatchewan va aider le Canada à surmonter la pandémie de COVID-19 et à être mieux préparé pour de futures éclosions de maladies infectieuses. Par ce financement, le Canada reconnaît la renommée internationale de la VIDO en matière de recherche et de développement de vaccins qui protégeront la santé et assureront la sécurité de toute la population canadienne. Grâce à cet investissement ainsi qu'au soutien additionnel du gouvernement de la Saskatchewan et de la Ville de Saskatoon, la VIDO peut maintenant commencer ses importants travaux à titre de nouveau centre national de recherche sur les pandémies. »

- Le recteur de l'Université de la Saskatchewan, Peter Stoicheff



Au Canada , le secteur des sciences de la vie et de la biofabrication représente une priorité qui va au-delà de la réponse à la COVID-19. Il s'agit d'un secteur en pleine croissance qui appuie des milliers de bons emplois pour la classe moyenne.

Le budget de 2021 propose un financement total de 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour assurer la croissance d'un secteur canadien des sciences de la vie dynamique. Ce soutien permettra de faire des investissements fondamentaux pour enrichir le bassin de talents et bâtir le réseau de la recherche au Canada , et stimuler la croissance des entreprises canadiennes qui oeuvrent dans le domaine des sciences de la vie. Ces investissements comprennent :

, et stimuler la croissance des entreprises canadiennes qui oeuvrent dans le domaine des sciences de la vie. Ces investissements comprennent : Un financement de 59,2 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour la VIDO afin de soutenir la mise au point de ses vaccins candidats et d'agrandir son installation de Saskatoon .

.

Un financement de 500 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2021-2022, pour la Fondation canadienne pour l'innovation afin de répondre aux besoins en capital du secteur des sciences biologiques et en infrastructures des établissements postsecondaires et des hôpitaux de recherche.



Un financement de 250 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2021-2022, pour les conseils fédéraux de subvention à la recherche en vue de créer un nouveau fonds en recherche biomédicale pour les trois conseils.



Un financement de 92 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2021-2022, pour adMare afin de soutenir la création d'entreprises, l'expansion et les activités de formation dans le secteur des sciences de la vie.



Un financement de 45 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2022-2023, pour le Réseau de cellules souches en vue d'appuyer la recherche sur les cellules souches et sur la médecine régénérative.

