La Banque Nationale du Canada annonce l'élection d'administrateurs : Macky Tall se joint au conseil d'administration

MONTRÉAL, le 23 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX : NA) annonce que chacun des candidats à un poste d'administrateur figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 24 février 2021 a été élu administrateur de la Banque lors de l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires qui s'est tenue aujourd'hui.

Le conseil d'administration accueille ainsi deux administrateurs élus pour la première fois, Macky Tall et Laurent Ferreira. Macky Tall se joint au conseil d'administration en date d'aujourd'hui. M. Tall est coprésident du groupe Infrastructures de Carlyle Group depuis avril 2021. Il a auparavant occupé divers postes à responsabilité croissante au cours de sa carrière de 16 ans à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Au moment de son départ, en décembre 2020, il occupait les postes de chef des actifs réels et des placements privés et de président et chef de la direction de CDPQ Infra. M. Tall est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires (finance) de HEC Montréal, d'une maîtrise en administration des affaires (finance) de l'Université d'Ottawa et d'un diplôme de premier cycle en économie de l'Université de Montréal. Pour sa part, Laurent Ferreira a été nommé au conseil, en février 2021, au moment de son entrée en fonction à titre de chef de l'exploitation. Il était auparavant cochef des Marchés financiers et cochef de la transformation de la Banque.

« Je suis fier d'accueillir au conseil d'administration Laurent Ferreira et Macky Tall. Leur expérience professionnelle très riche et leurs fortes aptitudes en leadership stratégique, en finance et en supervision des risques, seront des atouts importants pour l'évolution de la Banque Nationale », a déclaré Jean Houde, président du conseil d'administration. « Au nom des actionnaires et des employés de la Banque, j'aimerais également souligner la contribution de Raymond Bachand, alors qu'il quitte le conseil d'administration aujourd'hui. Sa vaste expérience, provenant notamment des grandes charges publiques qu'il a assumées, a permis de bonifier constamment nos travaux depuis 2014. »

Voici les résultats des votes détaillés :

CANDIDAT RÉSULTAT EN FAVEUR EN FAVEUR % ABSTENTION ABSTENTION % Maryse Bertrand Élue 184 027 921 99,27 % 1 349 507 0,73 % Pierre Blouin Élu 183 916 926 99,21 % 1 459 905 0,79 % Pierre Boivin Élu 182 133 816 98,25 % 3 243 015 1,75 % Manon Brouillette Élue 183 938 158 99,22 % 1 439 270 0,78 % Yvon Charest Élu 183 921 746 99,21 % 1 455 602 0,79 % Patricia Curadeau-Grou Élue 185 075 504 99,84 % 301 924 0,16 % Laurent Ferreira Élu 183 366 752 98,92 % 2 010 676 1,08 % Jean Houde Élu 183 819 952 99,16 % 1 557 476 0,84 % Karen Kinsley Élue 183 637 415 99,06 % 1 740 013 0,94% Rebecca McKillican Élue 183 959 871 99,24 % 1 417 557 0,76 % Robert Paré Élu 185 022 568 99,81 % 354 860 0,19 % Lino A. Saputo Élu 183 708 076 99,10 % 1 669 352 0,90 % Andrée Savoie Élue 185 074 780 99,84 % 302 648 0,16 % Macky Tall Élu 184 999 372 99,80 % 363 119 0,20% Pierre Thabet Élu 184 063 161 99,29 % 1 314 267 0,71 % Louis Vachon Élu 184 547 239 99,55% 830 189 0,45 %

Les résultats des votes finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle sont disponibles sur le site Web de la Banque ou sur SEDAR.

