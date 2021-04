Le ministre des Transports propose des exigences de bruit pour les véhicules hybrides et électriques en vue de protéger les usagers vulnérables de la route





OTTAWA, ON, le 23 avril 2021 /CNW/ - La protection des usagers vulnérables de la route est une priorité pour le gouvernement du Canada, et l'absence de bruit peut parfois constituer un risque pour la sécurité lorsque qu'il est question des véhicules hybrides et électriques. C'est pour cette raison que nous mettons en oeuvre des mesures pour renforcer la sécurité de tous les usagers de la route.



Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada proposera des modifications au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles afin que tous les véhicules hybrides et électriques émettent un niveau minimal de bruit.

Les véhicules hybrides et électriques possèdent des moteurs silencieux et n'émettent pratiquement aucun son à basse vitesse, ce qui rend leur présence sur nos routes difficile à détecter. Les recherches montrent que cette absence de son augmente le risque de collision avec les usagers de route, comme les Canadiens ayant une déficience visuelle, les cyclistes et les piétons.



Bien que de nombreux constructeurs automobiles aient déjà ajouté de façon volontaire des émetteurs sonores à leurs véhicules hybrides et électriques, le nouveau règlement proposé par Transports Canada rendrait ces émetteurs obligatoires selon la loi et mettrait en place des normes spécifiques. En vertu du règlement proposé, tous les véhicules hybrides et électriques seraient munis d'un système d'avertissement acoustique du véhicule (émetteurs sonores) qui produit du bruit quand le véhicule roule à basse vitesse. Le volume et la hauteur du son produit par ces émetteurs sonores varieront selon la vitesse du véhicule pour permettre aux usagers de la route de distinguer si un véhicule accélère ou ralentit.



Le règlement fera en sorte que tous les véhicules hybrides et électriques vendus au Canada seront munis d'émetteurs sonores d'ici 2023.



«?Notre gouvernement est résolu à protéger les usagers vulnérables de la route, et en ajoutant des émetteurs sonores aux véhicules hybrides et électriques, nous pouvons réduire les collisions. Je souhaite saluer et remercier les nombreux groupes de sécurité et de revendication, particulièrement ceux qui défendent les Canadiens ayant une déficience visuelle, de leurs efforts constants de sensibilisation à cet enjeu et de défense de ce dernier.?»

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports



Le Ministère a mené des consultations, et de nombreux mémoires ont été reçus et pris en compte lorsque le règlement proposé a été rédigé.

Toutes les voitures de tourisme, les automobiles à usages multiples, les camions, les autobus et les véhicules à basse vitesse hybrides et électriques avec un poids nominal brut du véhicule de 4536 kg ou moins seraient obligés de se conformer au règlement proposé sur le bruit minimal.

Les exigences de bruit proposées par Transports Canada sont harmonisées avec les normes américaines et internationales pour offrir de la souplesse aux constructeurs automobiles tout en maximisant la sécurité des Canadiens.



