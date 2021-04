Québec octroie 660 211 $ pour lutter contre l'homophobie et la transphobie





QUÉBEC, le 23 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie, M. Simon Jolin-Barrette, a annoncé aujourd'hui l'octroi de subventions totalisant 660 211 $ et destinées à la réalisation de 20 projets dans le cadre du programme Lutte contre l'homophobie et la transphobie.

Ce soutien financier permet la réalisation d'initiatives visant à répondre aux besoins des communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queers (LGBTQ) en matière de prévention de la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre et en matière de sensibilisation à cette discrimination. Il appuie également des initiatives favorisant la promotion et la protection des droits des personnes LGBTQ.

Ce neuvième appel de projets, lancé en novembre 2020, invitait les organismes à présenter des initiatives favorisant notamment :

la pre?vention des violences sexuelles pouvant e?tre commises envers les personnes LGBTQ ainsi que la lutte contre ces violences;

la formation destine?e aux intervenantes et aux intervenants travaillant aupre?s des personnes LGBTQ victimes de violences sexuelles;

la réalisation d'activités de sensibilisation a? la violence dans les relations intimes chez les personnes LGBTQ;

la prise en compte des réalités particulières des personnes autochtones LGBTQ ou bispirituelles;

le renforcement du milieu communautaire engagé dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie en région;

une offre de soutien et de ressources aux personnes intersexes et à leurs familles ou encore la sensibilisation des milieux aux réalités intersexes.

Parmi les projets retenus, neuf proviennent des régions de la Capitale-Nationale, de l'Estrie, de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et de Lanaudière.

La liste des projets soutenus est présentée en annexe.

Citation

« Le travail des organismes communautaires est primordial, d'autant plus en cette période de pandémie. L'engagement et le dévouement quotidiens des intervenants contribuent à briser l'isolement et à sensibiliser la population aux réalités des communautés LGBTQ. Les subventions annoncées aujourd'hui permettront la réalisation de différentes initiatives, notamment en région, où les besoins se font sentir. Votre gouvernement est heureux d'appuyer ces projets. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie

Information complémentaire

À ce jour, 168 projets d'organismes communautaires ont bénéficié d'une aide financière totalisant plus de 4,1 millions de dollars.

Lien connexe

Pour en savoir plus sur les projets retenus, visitez le site Web du ministère de la Justice : www.justice.gouv.qc.ca/homophobie.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Communiqué envoyé le 23 avril 2021 à 15:00 et diffusé par :