Contribution de plus de 2,4 M$ de la Société d'habitation du Québec - Inauguration de 19 nouvelles unités pour femmes victimes de violence

SAINT-RAYMOND, QC, le 23 avril 2021 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Portneuf, M. Vincent Caron, a pris part à l'inauguration virtuelle de 19 nouvelles unités pour femmes victimes de violence, à Saint-Raymond. Ce projet a été rendu possible grâce à un investissement de 2 423 165 $ par le programme AccèsLogis Québec (ACL) de la Société d'habitation du Québec.

Cette aide financière a permis à la maison d'hébergement pour femmes Mirépi de procéder à un agrandissement de son bâtiment afin d'augmenter son offre de services. Sur les 19 unités disponibles, 7 seront réservées à de l'hébergement d'urgence. Il s'agit du premier projet ACL réalisé par l'organisme.

Pour l'occasion, M. Caron était accompagné de Mme Martine Labrie, directrice générale chez Mirépi maison d'hébergement.

« En tant que ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, la concrétisation de nouveaux projets de logements abordables me rend très fière, surtout quand il s'agit d'aider les femmes en difficulté. Le travail accompli par les intervenants de Mirépi maison d'hébergement est primordial et doit être reconnu. Grâce à cet investissement de plus de 2,4 M$ de notre gouvernement, 19 unités sont maintenant prêtes à accueillir des femmes dans le besoin et leurs enfants dans leur nouveau milieu de vie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Nous sommes privilégiés dans Portneuf de pouvoir compter sur l'expertise d'un organisme engagé comme la maison d'hébergement Mirépi qui, depuis de nombreuses années, a aidé des centaines de femmes victimes de violence conjugale à s'en sortir. L'agrandissement va permettre à plus de femmes et à leurs enfants de progresser vers une vie nouvelle en leur faisant retrouver à la fois la sécurité et l'estime de soi. »

Vincent Caron, député de Portneuf

À propos de la Société d'habitation du Québec (SHQ)

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

