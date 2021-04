Avis aux médias - Québec solidaire se mobilise dans le cadre de la journée des locataires





MONTRÉAL, le 23 avril 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que dans le cadre de la journée des locataires ce samedi 24 avril, la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, et le député de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, tiendront une assemblée virtuelle avec des locataires menacé-es d'éviction de 10h à 11h30 en présence du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ).

Par la suite, les porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, le député de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, et la députée de Mercier, Ruba Ghazal, prendront part à la manifestation organisée par le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) à partir de 13h30 afin de demander au gouvernement du Québec d'instaurer un contrôle obligatoire des loyers.

Veuillez noter que les député-es solidaires seront disponibles pour des entrevues sur place et par téléphone.

AIDE-MÉMOIRE

Crise du logement : Assemblée des évincés

Date: 24 avril 2021

Heure: 10h00

Lieu: Réunion Zoom / Pour joindre la réunion : http://bit.ly/crisedulogement

Pour en savoir plus: https://www.facebook.com/events/160327812640886

Manifestation pour la journée des locataires

Date: 24 avril 2021

Heure: 13h30

Lieu: Métro Parc (Angle Jean-Talon / Hutchison)

