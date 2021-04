Le gouvernement du Canada garantit l'approvisionnement en vaccins au-delà de 2021





GATINEAU, QC, le 23 avril 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada se fait un devoir de protéger la santé et la sécurité de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens en garantissant l'accès à des vaccins contre la COVID-19 sûrs et efficaces, maintenant et dans l'avenir.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le Canada a réservé des vaccins contre la COVID-19 auprès de Pfizer pour 2022 et 2023, avec des options de prolongation jusqu'en 2024.

Cette entente garantit l'accès à 65 millions de doses du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, avec l'accès à jusqu'à 120 millions de doses supplémentaires si toutes les options sont exercées. En plus de fournir des doses de rappel du vaccin, l'entente offre une certaine souplesse pour l'acquisition de futures formulations du vaccin contre la COVID-19 auprès de Pfizer, telles que celles destinées à protéger contre les variants préoccupants et les vaccins mis au point pour les enfants.

Surtout, ces doses s'ajoutent aux 48 millions de doses du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech qui arriveront avant la fin du mois de septembre 2021 dans le cadre de l'entente existante avec le Canada.

Le gouvernement du Canada continuera à suivre les conseils des scientifiques et des experts pour assurer l'accès futur aux vaccins contre la COVID-19.

« Le gouvernement du Canada travaille sans relâche pour protéger toutes les Canadiennes et tous les Canadiens contre la COVID-19. Il s'agit de fournir des doses à toutes les personnes qui le souhaitent avant la fin du mois de septembre prochain et de garantir des doses pour 2022 et au-delà. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« L'accès à des vaccins contre la COVID-19 sûrs et efficaces est essentiel à notre préparation et à notre intervention face à la pandémie au Canada. L'annonce d'aujourd'hui garantit l'accès aux vaccins nécessaires pour continuer de répondre et de s'adapter à la nature évolutive de la pandémie de COVID-19. »



L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

Les faits en bref

Dans le cadre de la nouvelle entente avec Pfizer :

Pour 2022, le Canada a obtenu un accès garanti à 35 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, avec des options permettant d'obtenir jusqu'à 30 millions de doses supplémentaires.

a obtenu un accès garanti à 35 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, avec des options permettant d'obtenir jusqu'à 30 millions de doses supplémentaires.

Pour 2023, le Canada a obtenu un accès garanti à 30 millions de doses, avec des options permettant d'obtenir 30 millions de doses supplémentaires.

a obtenu un accès garanti à 30 millions de doses, avec des options permettant d'obtenir 30 millions de doses supplémentaires.

Pour 2024, une option peut être exercée. Si elle l'est, le Canada aura accès à un autre 30 millions de doses, avec des options permettant d'obtenir 30 millions de doses supplémentaires.





aura accès à un autre 30 millions de doses, avec des options permettant d'obtenir 30 millions de doses supplémentaires. L'entente bilatérale existante du Canada avec Pfizer prévoit jusqu'à 76 millions de doses de son vaccin à ARN messager, BNT162, dont 48 millions seront livrées avant la fin septembre 2021.





avec Pfizer prévoit jusqu'à 76 millions de doses de son vaccin à ARN messager, BNT162, dont 48 millions seront livrées avant la fin septembre 2021. La vaccination est l'un des moyens les plus efficaces de nous protéger contre la COVID-19. Les vaccins seront offerts gratuitement à tout le monde au Canada .





. Au nom de l'Agence de la santé publique du Canada et suivant les conseils du Groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19, Services publics et Approvisionnement Canada est responsable des négociations et de la mise au point des ententes avec les fournisseurs de candidats-vaccins contre la COVID-19.





et suivant les conseils du Groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19, Services publics et Approvisionnement Canada est responsable des négociations et de la mise au point des ententes avec les fournisseurs de candidats-vaccins contre la COVID-19. Le vaccin à ARNm contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech est utilisé pour protéger contre la COVID-19. Le 9 décembre 2021, le vaccin a été approuvé par Santé Canada pour les personnes âgées de 16 ans et plus.

