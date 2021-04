RGC Coffee nomme David Kastle au poste de vice-président, responsable du développement commercial





RGC Coffee Inc. (RGC), un fournisseur international de café, a le plaisir d'accueillir David Kastle en tant que nouveau vice-président - développement commercial. M. Kastle rejoint RGC après avoir travaillé plus de dix années chez Swiss Water Decaffeinated Coffee où il occupait le poste de vice-président principal et de responsable des négociations. Basé à Seattle, M. Kastle est un spécialiste confirmé du café avec plus de vingt ans d'expérience dans la négociation. Il intègre l'équipe des négociations de RGC en vue de stimuler la croissance, les opportunités et les relations dans l'écosystème du café.

"RGC est une société largement reconnue pour sa qualité, transparence et fiabilité", déclare M. Kastle. "Son investissement renouvelé dans des programmes de suivi de l'origine conçus pour promouvoir et éduquer les communautés de planteurs et de producteurs de café, sa défense indéfectible des questions environnementales et son nombre croissant de projets avec des activités de production détenues et gérées par des femmes, garantissent aux torréfacteurs que leur café contribue à un avenir durable."

"Nous sommes ravis d'accueillir M. Kastle au sein de la famille RGC. M. Kastle est un ami de longue date de RGC et comprend en détail notre approche centrée sur le client et nos relations pérennes avec nos fournisseurs et clients", déclare Ron Gabbay, président exécutif et fondateur de RGC Coffee. "Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec M. Kastle, qui apportera une expérience approfondie du secteur et une expertise éprouvée en négociations à notre équipe internationale en pleine croissance."

À propos de RGC

RGC Coffee est une société privée basée à Montréal. La société cible les marchés des cafés de qualité et de spécialité, offrant aux torréfacteurs et aux détaillants une expertise approfondie et indépendante. RGC Americas, sa filiale à Bogota (Colombie), supervise le contrôle qualité, la durabilité et la logistique en Amérique latine, où les exigences actuelles des torréfacteurs imposent une responsabilité accrue exercée dans leurs chaînes d'approvisionnement et une attention plus stricte à la qualité et au mouvement de leurs cafés. Pour en savoir plus sur RGC, veuillez consulter le site www.rgccoffee.com

