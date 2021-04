Avis aux médias - Les ministres Miller, Vandal et Sajjan donneront un aperçu de la collaboration avec les partenaires du Manitoba pour la lutte contre le coronavirus (COVID-19)





OTTAWA, ON, le 23 avril 2021 /CNW/ - Veuillez noter que l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, et l'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale, avec les grands chefs de l'Assembly of Manitoba Chiefs, Manitoba Keewatinook Okimakanak et le Southern Chiefs Organization, partageront les détails de la collaboration entre les partenaires au Manitoba, et répondront aux questions sur les investissements du budget 2021 dans les efforts de lutte contre le coronavirus (COVID-19).

Date : 23 avril 2021

Heure : 14 h 30 (HE)



Lieu : Participation virtuelle seulement via Zoom.

Les membres des médias devraient se joindre 15 minutes avant le début de l'évènement et s'identifier ainsi que le média pour lequel ils travaillent lorsqu'ils se connectent à Zoom.

