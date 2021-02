Mirai, le premier véhicule à hydrogène de Toyota, fait ses débuts à Lancaster, en Californie





LANCASTER, Californie, 23 février 2021 /PRNewswire/ -- En partenariat avec la ville de Lancaster, Lex Heslin, développeur principal du projet chez Hitachi Zosen Inova, l'entreprise nippo-suisse d'énergie et d'ingénierie, a été ce mois-ci le premier des quelques automobilistes chanceux à prendre livraison, aux États-Unis, du nouveau véhicule électrique à PAC (pile à combustible) 2021, le « Mirai ». Lex Heslin collabore actuellement avec la ville de Lancaster afin de l'accompagner dans son projet de devenir la première ville d'hydrogène et d'élargir le marché des véhicules électriques à hydrogène.

Depuis plus d'une décennie, Lancaster est une ville pionnière de l'énergie verte. Le maire R. Rex Parris a fait la déclaration suivante : « Nos alternatives énergétiques actuelles ne sont pas suffisantes pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Nous voyons l'hydrogène comme une solution viable qui réduira les émissions de carbone non seulement pour nos résidents, mais également pour tout le monde -- améliorant l'air que nous respirons, fournissant une énergie sûre et fiable et créant des emplois qualifiés au sein de l'industrie. »

Ce dernier modèle appelé « Mirai », qui signifie « futur » en japonais, est construit sur la même plate-forme GA-L que la plus grande berline Lexus LS, plate-forme utilisée pour équiper les véhicules à propulsion. Cela permet d'augmenter le stockage de l'hydrogène, ce qui porte la plage estimée de l'EPA (Environmental Protection Agency) de la voiture à plus de 300, soit une augmentation de 30 % par rapport à la première génération de traction Mirai. Le système de pile à combustible a également été repensé afin d'offrir plus de puissance aux roues en alliage de 20 pouces.

En tant que membres du California Fuel Cell Partnership, la ville de Lancaster collabore avec des partenaires sur des activités qui font progresser la technologie visant à élargir le marché des véhicules électriques à pile à combustible, alimentés à l'hydrogène, pour aider à créer un environnement plus propre et un avenir plus diversifié sur le plan énergétique avec des véhicules « zéro émission » sans compromis.

« Le Mirai est la preuve que l'hydrogène fonctionne », a déclaré Lex Heslin. « Son autonomie est beaucoup plus longue que celle de tous les véhicules électriques (VE) actuels, et il ne faut que quelques minutes pour faire le plein alors que pour les batteries à recharge, l'opération peut prendre des heures. La Californie compte actuellement 45 stations-service d'hydrogène (H2). Ce nombre passera à 100 en 2023 et on prévoit atteindre 1 000 stations d'ici 2030. »

Évolution de l'hydrogène dans le transport commercial

« La présence du modèle Mirai à Lancaster constitue une véritable vitrine. Il s'agit d'un bond en avant considérable, en phase avec la mission critique de décarbonisation rapide de la planète », a indiqué le maire R. Rex Parris. « Les véhicules électriques à batterie (VEB) représentent une technologie 'zéro émission' importante. Il est toutefois à déplorer que ces véhicules utilisent le réseau électrique, qui repose en grande partie sur les combustibles fossiles. L'adoption accrue de grands véhicules électriques commerciaux pour le transport de marchandises et de personnes nécessiterait de plus grosses batteries au lithium, ce qui entraînerait toute une série de nouveaux problèmes environnementaux. L'application révolutionnaire de l'hydrogène se joue dans le transport sur de longues distances et dans le secteur des poids lourds », a déclaré le maire R. Rex Parris. « Imaginez des camions autonomes, 'zéro émission', qui peuvent traverser le pays avec seulement quelques arrêts rapides pour faire le plein. »

En revanche, l'hydrogène (H2) a une densité énergétique beaucoup plus élevée que l'énergie emmagasinée dans les batteries de véhicules électriques. Le H2 peut être stocké en grandes quantités pendant de longues périodes avec une capacité de récupération sur demande. Le combustible s'intègre également dans les infrastructures existantes comme les pipelines et les centrales électriques comme solution de rechange au gaz naturel fossile.

« L'hydrogène constitue une solution réalisable, permettant de relever le défi de la décarbonisation maintenant », a déclaré Lex Heslin, dont l'entreprise développe des projets d'infrastructures et d'énergie propre dans le monde entier, y compris une installation de digestion anaérobie dans la ville de Lancaster. Lex Heslin conseille également la ville sur le premier micro-réseau municipal alimenté à l'hydrogène du pays, qui permet de produire et de stocker de l'hydrogène pour assurer la résilience et la gestion de l'énergie, et permettre de réaliser des économies. « L'hydrogène est le prochain carburant important pour le monde et nous en verrons beaucoup plus bientôt. À Lancaster, ce sera très bientôt. »

