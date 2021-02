Tech Mahindra lance la Global Chess League, première en son genre





Tech Mahindra Ltd., l'une des sociétés informatiques mondiales à la croissance la plus rapide et l'un des principaux fournisseurs de services et de solutions de transformation numérique, de conseil et de réingénierie commerciale, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une Ligue mondiale des échecs (la « Global Chess League ») « phygitale » (physique et digitale), première en son genre. Elle a également annoncé que Viswanathan Anand, quintuple champion du monde d'échecs, et grand maître international indien a accepté d'être un mentor, partenaire, et conseiller pour aider à façonner la Ligue. Reconnu pour sa personnalité motivante et inspirante à travers le monde à la fois en tant qu'individu et en tant que champion d'échecs, M. Anand aidera à catalyser la croissance des échecs, et à renforcer le sport qui a défini toute sa vie dans le cadre de son association avec la Global Chess League de Tech Mahindra, dont il va devenir le visage pour le public mondial et pour ses fans.

Le lancement de la Ligue marquera un moment décisif car elle vise à rehausser le profil du sport, à découvrir de nouvelles générations de champions d'échecs, à améliorer la base de fans du sport et à permettre au sport d'atteindre de nouveaux sommets commerciaux. Les technologies de la nouvelle ère telles que la 5G, l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle seront au coeur du projet et seront mises à profit pour explorer des moyens innovants de promouvoir le jeu via des plateformes interactives visant à engager un public mondial. Tech Mahindra sera l'architecte derrière ce concept et fournira le soutien opérationnel et technologique nécessaire pour mettre en oeuvre la vision.

Anand Mahindra, président du groupe Mahindra a déclaré : « Les échecs ont encore un potentiel naissant et largement inexploité à travers le monde. Récemment, il y a eu un regain d'intérêt après l'Olympiade d'échecs en ligne et l'énorme popularité d'une série télévisée basée sur le jeu. Nous espérons que la création d'une ligue tirera parti de ce regain d'intérêt pour susciter une renaissance dans le monde des échecs. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de partager mes enseignements dérivés de la création de la ligue Pro Kabaddi avec l'équipe afin de reproduire ce succès sur une plateforme beaucoup plus importante et d'envergure mondiale.

Viswanathan Anand, cinq fois champion du monde d'échecs, a confié pour sa part : « Les échecs sont un jeu qui passionne des millions de personnes à travers le monde. À l'heure actuelle, il existe une opportunité unique de le vulgariser davantage et d'améliorer considérablement sa visibilité grâce à une ligue mondiale dynamisée par la technologie. Personnellement, je suis heureux de m'associer à un fournisseur de technologie tel que Tech Mahindra, dont l'aval et la promotion élèveront certainement le sport à un niveau supérieur et offriront la bonne plateforme pour populariser les échecs à travers le monde. On constate un regain d'intérêt pour le jeu d'échecs et grâce à ce format unique de ligue mondiale, nous allons être en mesure de garder l'esprit des échecs intact et de garantir que la bonne plateforme soit mise à la disposition des futurs talents. »

Les plans actuels prévoient que la Ligue attirera les joueurs de tous niveaux, qu'ils soient professionnels ou non. La Ligue rassemblera huit équipes appartenant à des franchises du monde entier. Les équipes seront composées d'un mélange de joueuses et de joueurs titrés ainsi que des juniors et des « wild cards » qui s'affronteront selon un format de tourniquet (« round-robin »). Les équipes qualifiées pour les demi-finales entreront dans la phase à élimination directe du championnat. Pour maximiser le plus vif intérêt des spectateurs, nous recherchons activement comment introduire un mode de notation innovant, de nouvelles méthodes de sélection des échiquiers et une ligue fantasy. La structure finale de la Ligue et les détails des équipes seront annoncés en temps voulu.

CP Gurnani, PDG de Tech Mahindra, a déclaré : « Les échecs ont de nombreuses synergies avec le monde des affaires, car ils mettent l'accent sur l'intellect, la stratégie et la précision mentale. En tirant parti de l'expertise de Tech Mahindra dans les technologies de la nouvelle ère comme la 5G et la réalité virtuelle pour stimuler l'engagement des fans et augmenter le nombre de spectateurs à l'échelle mondiale, nous pouvons vraiment transformer les échecs en un e-sport. De plus, cette Global Chess League va nous aider à créer une expérience exceptionnelle et inspirante en introduisant le jeu dans le foyer des fans du monde entier. »

Dans le cadre de sa structure NXT.NOW, qui vise à améliorer « l'expérience centrée sur l'homme », Tech Mahindra a choisi de mettre l'accent sur l'exploitation des technologies de pointe pour offrir une expérience améliorée et permettre une transformation numérique visant à répondre aux besoins évolutifs des clients.

En tant que quintuple champion du monde d'échecs, Viswanathan Anand s'est forgé une place parmi les plus grands champions de tous les temps. Sa vitesse fulgurante et son jeu intuitif sont reconnus, et les critiques le considèrent comme l'un des plus grands talents naturels de l'histoire des échecs. Il est le seul champion de l'histoire des échecs à avoir remporté un titre de champion du monde dans tous les formats, à savoir match, élimination directe et tournoi. En Inde, il a reçu les hautes distinctions civiles de Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri, ainsi que le prix Arjuna. Il est également le premier récipiendaire du prix Rajiv Gandhi Khel Ratna. Il est par ailleurs six fois vainqueur du très convoité « Oscar des échecs ».

Tech Mahindra offre des expériences numériques innovantes et orientées client permettant aux entreprises, aux collaborateurs et à la société dans son ensemble de progresser. Notre société pèse 5,2 milliards USD, emploie plus de 121 900 professionnels dans 90 pays et dessert 997 clients internationaux, y compris des entreprise du classement Fortune 500. Nous nous concentrons sur l'exploitation des technologies de nouvelle génération, notamment la 5G, la blockchain, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, et d'autres, pour permettre à nos clients mondiaux de bénéficier d'une transformation numérique de bout en bout. Tech Mahindra est l'une des marques à la croissance la plus rapide et la société figure parmi les 15 plus grands fournisseurs de services informatiques au monde. Tech Mahindra a émergé de manière constante comme un leader du développement durable et a été reconnue par Corporate Knights comme l'une des « 100 entreprises globales les plus durables en 2021 dans le monde ». Avec le cadre NXT.NOW, Tech Mahindra vise à améliorer « l'expérience centrée sur l'homme » pour notre écosystème et à promouvoir une collaboration à grande échelle grâce à des synergies issues d'un solide portefeuille d'entreprises. Nous visons à offrir aujourd'hui les expériences de demain et pensons que « L'avenir c'est maintenant ».

Nous faisons partie du groupe Mahindra, une fédération d'entreprises dont le chiffre d'affaires s'élève à 19,4 milliards USD qui permet aux gens de s'élever grâce à des solutions de mobilité innovantes, de favoriser la prospérité rurale, d'améliorer la vie urbaine, de développer de nouvelles entreprises et d'épanouir les collectivités. Le groupe occupe une position de leader dans les véhicules utilitaires, les technologies de l'information, les services financiers et la propriété de résidences de villégiature en Inde, en plus d'être la plus grande entreprise de tracteurs au monde en volume. Mahindra bénéficie également d'une forte présence dans les énergies renouvelables, l'agroalimentaire, la logistique et la promotion immobilière. Depuis son siège situé en Inde, Mahindra emploie plus de 256 000 personnes dans 100 pays.

