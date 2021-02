Unitas Global lance le premier réseau spécialement conçu pour fournir un accès au cloud de la périphérie à partout





Unitas Global annonce la disponibilité d'Unitas Reachtm, le premier réseau mondial défini par logiciel (software defined network, SDN) capable d'offrir un accès périphérique universel automatisé à n'importe quel emplacement cloud. Les entreprises ont pu constater que les réseaux actuels connaissent un goulot d'étranglement lorsqu'il s'agit d'adopter de nouvelles technologies et capacités - et ces problèmes n'avaient pas été résolus jusqu'à présent. Unitas Reachtm est le premier réseau spécialement conçu de l'industrie reliant des fournisseurs de cloud, des centres de données neutres vis-à-vis des opérateurs, des applications SaaS et des réseaux d'accès de périphérie pour former une structure d'interconnexion mondiale multiservices.

« Aujourd'hui, les organisations ont besoin d'une infrastructure souple, éprouvée et sécurisée pour exécuter leurs applications d'entreprise et leurs solutions multi-cloud », a déclaré Patrick Shutt, PDG d'Unitas Global. « Avec Unitas Reachtm, nos clients bénéficient d'une connectivité réseau à coût optimisé offrant l'agilité requise pour évoluer rapidement et prendre en charge les demandes croissantes des applications en termes d'architectures réseau, de performance et de coûts. »

Unitas Reachtm est conçu pour fournir les options de connectivité requises par différents services cloud modernes, avec une intégration simple aux réseaux d'entreprise traditionnels. Avec une présence sur les six continents, Unitas Reachtm fournit un accès Internet, IP, Ethernet et Wave redondant et diversifié aux applications distribuées sur toute destination de cloud, cloud hybride, multi-cloud ou cloud privé. Les interconnexions stratégiques avec des centaines d'autres réseaux et fournisseurs d'accès à la fibre étendent davantage l'accès du réseau jusqu'à la périphérie, avec plus de 900 centres de données neutres vis-à-vis des opérateurs et 30 millions de sites d'entreprise dans plus de 85 pays. L'automatisation, la surveillance et l'orchestration sophistiquées jusqu'à la périphérie font que l'ensemble de la structure d'interconnexion est inégalée car elle permet une flexibilité totale en termes de création de services et de capacité de mise à l'échelle afin de s'adapter à l'évolution des besoins des réseaux d'entreprise.

« Nous avons conçu Unitas Reachtm en réponse aux exigences dynamiques de mise en réseau d'aujourd'hui, besoins qu'ont les entreprises mais dont elles n'ont pas encore fait l'expérience jusqu'ici », a confié Grant Kirkwood, fondateur et directeur technique d'Unitas Global. « Les fournisseurs et les entreprises peuvent facilement ajouter de la connectivité pour prendre en charge de manière dynamique leurs stratégies de réseau en constante évolution et personnaliser les capacités en fonction de leur ensemble unique d'exigences en matière de prestation de services, d'opérations, d'accès et de configuration. »

Les solutions de connectivité de la périphérie à partout d'Unitas offrent aux fournisseurs et aux entreprises des solutions automatisées dans les domaines suivants :

Cloud On-rampstm pour une diffusion multi-cloud

Internet géré haute performance

Connectivité directe vers et entre les plateformes multi-cloud

Solutions WAN agiles et évolutives

Unitas Reachtm offre le plus grand choix et la plus grande facilité d'utilisation pour donner aux entreprises une connectivité qui leur apporte des connexions agiles, rentables et à faible latence afin d'optimiser la performance des applications. Unitas Global résout le défi des entreprises en se présentant sur le marché avec des FSG, des hyperscalers et des centres de données capables d'établir un point de présence « on-net » avec Unitas Reachtm pour étendre leur couverture réseau, faire évoluer leurs services partout et localiser les applications aussi près que possible des clients afin d'améliorer les performances et d'optimiser les coûts.

À propos d'Unitas Global

Unitas Global est un fournisseur mondial de services de réseau gérés offrant un accès universel omniprésent et automatisé à n'importe quel cloud, où qu'il soit. La société fournit les environnements multi-cloud connectés, qui en plus d'être les plus agiles, sont faciles à utiliser, entièrement gérés et soutenus par la promesse de fournir la meilleure performance applicative. Retrouvez Unitas sur LinkedIn, Twitter, et lisez son blog.

