Déclaration commune du ministre des Ressources naturelles du Canada et de la ministre de l'Énergie et des Ressources de la Saskatchewan à l'issue d'une réunion des ministres de l'énergie et des mines

OTTAWA, ON, le 22 févr. 2021 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., et la ministre de l'Énergie et des Ressources de la Saskatchewan, l'honorable Bronwyn Eyre, ont rendu publique aujourd'hui la déclaration commune ci-après au sujet de la Conférence des ministres de l'énergie et des mines 2021 :

« Nous avons eu aujourd'hui le plaisir de rencontrer virtuellement nos homologues provinciaux et territoriaux à l'occasion d'une séance tenue en prévision de la Conférence des ministres de l'énergie et des mines 2021, qui devrait avoir lieu à Saskatoon, en septembre.

« Alors que les pouvoirs publics de notre pays continuent de s'attaquer aux défis de la pandémie et de consacrer beaucoup d'efforts à la relance économique, nous unissons nos forces pour soutenir nos industries du secteur des ressources naturelles.

« Ces efforts ont donné naissance à de nouveaux programmes poursuivant trois objectifs précis : soutenir l'emploi dans le secteur des ressources naturelles; favoriser l'innovation en matière de développement énergétique; et renforcer la compétitivité du Canada, notamment par la réduction des émissions et la lutte contre les changements climatiques.

« Plus particulièrement, nous constatons aujourd'hui des progrès sur les plans suivants : les investissements pour l'assainissement des puits inactifs ou orphelins; le financement de l'Initiative géoscientifique ciblée et du Programme de géocartographie de l'énergie et des minéraux; le nouveau Fonds de réduction des émissions; ainsi que le soutien direct offert aux travailleurs du secteur pétrolier et gazier, y compris dans les communautés autochtones.

« Nous avons discuté de la mise en oeuvre et de l'avancement actuel des principales priorités que nous avions établies lors la dernière édition de la Conférence des ministres de l'énergie et des mines. Pensons par exemple à notre travail sur les petits réacteurs modulaires, à la Stratégie pour l'hydrogène et aux programmes rattachés au Plan canadien pour les minéraux et les métaux. En ce qui concerne ce dernier dossier, on a créé un groupe de travail fédéral-provincial-territorial qui s'emploie actuellement à dresser un inventaire canadien des minéraux critiques en vue de créer une chaîne de valeur intégrée des minéraux critiques et des batteries qui sera 100 % canadienne.

« Nous avons également discuté de la longue tradition de collaborations fructueuses entre les États-Unis et le Canada, notamment dans les domaines de l'énergie, des mines et des ressources naturelles. Pour assurer l'avenir de ces secteurs, il faudra miser sur une approche de collaboration coordonnée et productive avec la nouvelle administration américaine et faire valoir l'importance des infrastructures énergétiques, dont les quelque 70 pipelines qui traversent notre frontière commune.

« Nous entendons bâtir sur nos succès avec nos homologues provinciaux et territoriaux pour édifier ensemble un avenir énergétique viable pour le Canada. »

