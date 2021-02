Budget fédéral 2021-2022 : la priorité doit être de renforcer la confiance des entreprises et des investisseurs pour réussir la relance





MONTRÉAL, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui ses recommandations en vue du dépôt du prochain budget du gouvernement du Canada par la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland.

« Avec la campagne de vaccination qui s'intensifie, tous les ordres de gouvernement doivent maintenant aligner leurs efforts pour accélérer la sortie de crise et la relance de notre économie. Notre prospérité dans un avenir rapproché dépendra de la rapidité avec laquelle le secteur privé retrouvera son erre d'aller et réinvestira pour accroître sa productivité et sa production. La clé du budget 2021-2022 du gouvernement du Canada sera de renforcer la confiance des entreprises, des investisseurs et des particuliers », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Maintenir les mesures d'aide le temps de bien sortir de la crise et déployer des mesures sectorielles

« Nous demandons au gouvernement de maintenir ses mesures d'aide générales jusqu'en décembre 2021 afin de rassurer les entreprises et de les accompagner dans la relance. Si le gouvernement juge pertinent d'en restreindre progressivement le niveau de générosité, il devra le faire de manière prévisible en signifiant son intention plusieurs mois d'avance. De plus, nous insistons fortement pour que le gouvernement déploie enfin des mesures d'aide spécifiques pour les secteurs de l'aérospatiale et du transport aérien, en plus de bonifier son aide pour les secteurs du tourisme et des industries culturelles et créatives. Ne pas agir en ce sens constituerait un grave manquement et mettrait en péril des secteurs piliers de l'économie de la métropole », a ajouté M. Leblanc.

Confirmer le financement de trois projets d'infrastructures de transport essentiels pour la métropole

« La relance constitue un moment opportun pour amorcer des travaux structurants pour l'économie de la métropole. Le gouvernement fédéral a souvent démontré son leadership quant au développement de projets d'infrastructure qui stimulent la croissance économique. Nous l'invitons à le faire à nouveau, en mettant rapidement en route des projets d'infrastructure prêts à démarrer et porteurs pour la métropole, tels que la station du REM à l'aéroport Montréal-Trudeau, le lien entre cette gare et la gare Dorval de VIA Rail, ainsi que le train à grande fréquence (TGF) entre Québec et Windsor », a souligné Michel Leblanc.

Établir une trajectoire de retour à l'équilibre budgétaire

« Un coup de sonde mené récemment par la Chambre auprès des entreprises de la métropole a révélé que 85,5 % des répondants estiment que le gouvernement doit se doter d'une stratégie de retour à l'équilibre budgétaire. Plus de la moitié des répondants prônent un retour à l'équilibre budgétaire d'ici dix ans. Nous invitons le gouvernement à faire preuve de rigueur dans les prochains mois, à définir une trajectoire responsable pour la réduction de l'endettement public et à s'engager à ne pas alourdir le fardeau fiscal des particuliers et des entreprises pour arriver à retrouver une situation d'équilibre budgétaire », a poursuivi M. Leblanc.

Dynamiser les échanges commerciaux

« La première étape pour renforcer le développement commercial de nos entreprises commence par l'élargissement de leur accès au marché intérieur canadien. La réalité est bien connue : plusieurs obstacles bloquent depuis trop longtemps la fluidité des échanges commerciaux au Canada. Nous demandons au gouvernement fédéral d'exercer un leadership fort pour inciter les provinces à ajuster leurs cadres fiscal et règlementaire afin d'ouvrir le marché intérieur canadien. Cette approche contribuera aussi à l'atteinte de l'objectif de renforcer l'autonomie des chaînes d'approvisionnement canadiennes pour les biens jugés stratégiques, comme la production de vaccins ici au Canada », a affirmé M. Leblanc.

« Par ailleurs, bien que la priorité actuelle soit d'endiguer la pandémie, nous encourageons le gouvernement fédéral à préparer dès maintenant les plans de réouverture des frontières. La connectivité internationale est un des piliers de notre prospérité et de celle de nos entreprises. Le prochain budget fédéral doit consacrer les ressources nécessaires pour mettre en place un cadre de travail sur trois fronts : attirer ici les talents et les investisseurs internationaux pour renforcer notre base d'affaires, inciter nos entreprises, en particulier nos PME, à aller sur les marchés internationaux et attirer les touristes dès que les conditions sanitaires le permettront », a soutenu Michel Leblanc.

Soutenir une relance économique verte et innovante

« Le mouvement Relançons MTL a permis de définir six principes fondamentaux incontournables pour réussir une relance durable de la métropole. L'un de ces principes appelle à une économie plus verte et innovante. Le budget du gouvernement fédéral doit dès cette année s'assurer de favoriser cette transition et de mettre en place des conditions pour accroître la valorisation et la commercialisation des innovations dans tous les secteurs, y compris celui des technologies propres », a conclu Michel Leblanc.

Le mémoire complet est disponible sur le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 22 février 2021 à 15:35 et diffusé par :